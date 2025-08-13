«Локомотив» попробовал «Балтику»

Во втором туре группового этапа FONBET Кубка России по футболу «Локомотив» у себя дома обыграл «Балтику» — 2:0. Москвичи добились успеха благодаря голам Алексея Батракова с пенальти и Дмитрия Воробьева. Это их первая кубковая победа в сезоне, а уже в субботу они снова сыграют с калининградцами в чемпионате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Балтика» как могла пыталась удержать лидера «Локомотива» Алексея Батракова (справа), но он все равно забил, а его команда одержала победу Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов Следующая фотография 1 / 10 «Балтика» как могла пыталась удержать лидера «Локомотива» Алексея Батракова (справа), но он все равно забил, а его команда одержала победу Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Так сложилось, что «Локомотив» и «Балтика» встретились в Кубке России прямо перед своим матчем в чемпионате, который состоится в субботу, только не в Москве, а в Калининграде. Может, в этом обстоятельстве и не было бы ничего особенно интересного, если бы не успешный старт балтийцев в нынешнем сезоне. Взяв восемь очков в четырех турах Российской премьер-лиги (РПЛ), они оказались в группе лидеров и в случае домашней победы над железнодорожниками, которые занимают первое место, могут вплотную приблизиться к ним. Конечно, их кубковая игра не имела столь важного турнирного значения, но тоже не являлась лишь пристрелкой.

После поражений на старте группового этапа «Пути РПЛ» «Локомотиву» и «Балтике» были нужны очки и в этом турнире.

У москвичей даже вышли в стартовом составе несколько героев яркого дерби со «Спартаком» во главе с Алексеем Батраковым, сделавшим тогда хет-трик. Тем не менее подопечные Андрея Талалаева навязали им борьбу и действовали отнюдь не вторым номером. Правда, хозяева уже в дебюте дважды заставили поработать бригаду VAR, когда Артем Карпукас и Николай Комличенко всем видом показывали, что на них фолили в штрафной площади. Но если в тех эпизодах обошлось без пенальти, то контакт защитника «Балтики» Амира Мохаммада с Зелимханом Бакаевым привел к назначению 11-метрового, который уверенно реализовал Батраков. А ведь калининградцы и сами вполне могли открыть счет, когда Натан Гассама бил после скидки Александра Филина на стандарте.

Поведя 1:0, железнодорожники провели две острейшие атаки с участием Комличенко. Гостей выручил голкипер Иван Кукушкин, который отразил его удар с близкой дистанции, а потом еще отбился в ближнем бою от Лукаса Фассона, когда нападающий «Локо» ассистировал бразильскому центрбеку, совершившему глубокий рейд в чужую штрафную. Впрочем, после этого игра приобрела более закрытый характер, тем более что Талалаев уже в первом тайме произвел замену, направленную на укрепление обороны, в частности ее левого фланга. Кроме того, стабилизировал ситуацию и вынужденный выход игрока основного состава Максима Петрова, который появился вместо получившего травму Николая Титкова.

После перерыва у «Балтики» едва не отличилась спящая нигерийская связка, когда Чинонсо Оффор головой замыкал подачу Тентона Йенне, которая затем опять ушла в тень. А вот заменивший Фассона Александр Сильянов удачно вошел в игру и послал мяч в сетку, однако бдительная система VAR аннулировала его гол, зафиксировав фол в нападении у Кристиана Рамиреса. Гости сохранили шансы как минимум на ничью, однако и моментов для того, чтобы добыть ее, у них было мало. Лучший из них, с ударом головой Йенне, ликвидировал вратарь Илья Лантратов, да и то лайнсмен там поднял флажок, определив офсайд. Балтийцы бились до конца и даже затеяли легкую потасовку, когда Иван Беликов повздорил с Батраковым. Но закончилось все тем, что Дмитрий Воробьев в контратаке все-таки удвоил преимущество железнодорожников. Теперь «Локомотив» с тремя очками занимает третье место в группе D, отставая на два от «Акрона» и на одно — от ЦСКА.

В группе А «Оренбург» дома нанес поражение «Ахмату», который недавно возглавил Станислав Черчесов.

В первом же матче под его руководством грозненцы обыграли «Зенит» в чемпионате. Дебют в Кубке России маститому тренеру испортил бывший футболист грозненского клуба Владислав Камилов, на последней компенсированной минуте основного времени поразивший ворота с передачи Максима Савельева. Причем гости сами забили на первой добавленной минуте усилиями Мануэла Келиану, отыграв гол Станислава Поройкова. Победив 2:1, оренбуржцы набрали три очка, как и «Рубин». Лидирует здесь «Зенит» с шестью баллами, и ноль пока у «Ахмата».

Кроме того, в группе В «Сочи» одолел «Крылья Советов». В игровое время на гол Макара Чиркова самарцы ответили точным ударом Ивана Лепского, а в серии пенальти ключевым стал сейв голкипера Юрия Дюпина, который разгадал намерения Максима Витюгова. Одержав победу — 5:3, черноморцы взяли два очка.

Александр Ильин