Свердловский облсуд оставил под домашним арестом собственницу «Ulanova Бюро»

Свердловский областной суд оставил без изменения решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга о назначении домашнего ареста до 1 сентября собственнице «Ulanova Бюро» Екатерине Улановой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ей предъявлено обвинение в 215 эпизодах по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой с причинением значительного ущерба). Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении Екатерины Улановой в декабре 2023 года. По версии следствия, она и ее муж Алексей Уланов вместе с другими соучастниками под предлогом доставки похищали деньги у покупателей ее магазина «Ulanova Бюро», где продавалась бытовая техника, фирменная косметика и телефоны.

Свердловский Роспотребнадзор подал коллективный иск к Екатерине Улановой за срыв сроков доставки. Депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Мещеряков сообщал, что от ее действий пострадало более 800 человек.

В начале июля Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга изменил Екатерине Улановой меру пресечения с подписки о невыезде на домашний арест. Суд запретил ей общаться с другими подозреваемыми без согласия следователя, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения, пользоваться интернетом. Постановление суда обжаловала сторона защиты, однако областной суд не удовлетворил апелляцию.

Артем Путилов