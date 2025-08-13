МИД РФ пообещал ответить на высылку Эстонией российского дипломата

Высылка Эстонией российского дипломата — не первое враждебное действие со стороны республики, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев. По его словам, Москва подготовит ответные шаги.

«Надо сказать, что мы уже даже к этому привыкли. А что касается ответных шагов, то обычно они прорабатываются некоторое время и потом обнародуются. Поэтому мы своевременно предоставим комментарий относительно того, какие меры примем в отношении эстонских дипломатов»,— сказал Алексей Фадеев на брифинге.

13 августа МИД Эстонии объявил персоной нон грата первого секретаря посольства России в Таллине. Ведомство утверждает, что российский дипломат «участвовал в подрыве конституционного строя и правовой системы Эстонии». Эстонский МИД призвал российское диппредставительство прекратить вмешательство во внутренние дела республики.

Лусине Баласян