ДСК может построить корпус для воронежской больницы за почти 900 млн рублей

Министерство строительства Воронежской области заключило с ООО «Домостроительный комбинат» (основатель ДСК — сенатор от региона Сергей Лукин) договор на строительство административно-поликлинического корпуса инфекционного медцентра БСМП №8 в областном центре. Компания стала победителем конкурса и выполнит работы за 857,3 млн руб., что соответствует начальной цене контракта. Информация опубликована на портале госзакупок.

Компания стала единственным участником торгов. Источник финансирования — областной бюджет. Большую часть средств планируется выделить в 2027 году. Гарантийный срок на выполненные работы — пять лет.

Работы пройдут на улице Ростовской, 90 в Левобережном районе. Подрядчик должен выполнить проектирование и строительство в восемь этапов до 1 октября 2027 года.

Согласно конкурсной документации, новый корпус включает трехэтажное административно-поликлиническое здание из кирпича общей площадью 2 тыс. кв. м. и двухэтажный лабораторно-складской корпус площадью 1,8 тыс. кв. м. Рядом с ними может появиться стоянка на два автомобиля с боксовым типом размещения, смотровой ямой и складами, а также контрольно-пропускной пункт.

5 августа стало известно, что в Орле из-за отсутствия заявок не состоялись четвертые торги на строительство поликлиники за 1,3 млрд руб.

Анна Швечикова