«Родина» отказалась от участия в выборах гордумы Томска

Партия «Родина» не примет участие в выборах депутатов городской думы Томска. Это следует из решения территориальной избирательной комиссии Советского района, которая организует эти выборы, от 13 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Партсписок кандидатов от «Родины» был заверен избиркомом 23 июля. Но после этого партия не представила в избирком подписи избирателей в свою поддержку. Кроме того, не был создан соответствующий избирательный фонд.

Как писал «Ъ-Сибирь», в партсписок «Родины» входило 11 кандидатов. Его возглавлял пенсионер органов прокуратуры Евгений Кротов. Ранее необходимые для регистрации документы не представила в избирком Партия пенсионеров.

Таким образом, число участвующих в выборах депутатов гордумы Томска партий сократилось до шести. В их числе «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Новые люди» и «Яблоко». В муниципальный парламент по партспискам избираются 10 депутатов из 37.

Валерий Лавский