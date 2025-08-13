Сдавший положительный допинг-тест хоккеист Седов расторг контракт с ЦСКА

Московский хоккейный клуб ЦСКА объявил об уходе защитника Никиты Седова. Сообщается, что соглашение было расторгнуто по инициативе игрока.

В апреле газета «Спорт-Экспресс» писала, что Седов сдал положительный допинг-тест. В его пробе был обнаружен мельдоний.

Никите Седову 24 года года. Он перешел в ЦСКА в 2024 году. Ранее представлял череповецкую «Северсталь», московский «Спартак», петербургский СКА и «Сочи». В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он провел 57 игр и записал в свой актив 17 очков (1 гол+16 передач). Всего за 223 игры в КХЛ Седов набрал 43 очка (7+36).

Таисия Орлова