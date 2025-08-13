Переславская администрация обжалует позицию ФАС по поводу схемы теплоснабжения
В Ярославской области администрация Переславля-Залесского обжалует в суде позицию межрегионального управления ФАС по поводу разработки схемы теплоснабжения. Комментарий администрации предоставило региональное правительство.
Фото: Пресс-служба администрации Переславля-Залесского
Напомним, антимонопольный орган посчитал, что между администрацией и ООО «Городские коммунальные сети» было заключено и реализовано антиконкурентное соглашение на разработку схемы теплоснабжения. Проект был разработан в отсутствие правовых оснований, так как не проводилась закупочная процедура, а также содержит недостатки в части оценки надежности и безопасности теплоснабжения населения, считает ярославское МУФАС.
Решение ведомства о выявленном нарушении не вступило в законную силу и может быть обжаловано до 19 сентября 2025 года, что и планирует сделать администрация округа.