Администрацию Переславля заподозрили в антиконкурентном соглашении

Ярославское межрегиональное УФАС России установило, что администрация Переславля-Залесского и ООО «Городские коммунальные сети» заключили и реализовали антиконкурентное соглашение на разработку схемы теплоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Проверка показала, что администрация не была заинтересована в выполнении указанных работ кем-то, помимо ООО "Городские коммунальные сети". Проект схемы разработан в отсутствие правовых оснований (без проведения закупочной процедуры) и включает мероприятия, негативно влияющие на положение конкурентов городской компании на рынке теплоснабжения»,— говорится в сообщении органа.

В УФАС пояснили, что схема подразумевает прекращение работы старых котельных и строительство новых объектов. Однако в схеме отсутствует полный анализ обстоятельств, которые подтверждали бы правильность такого решения.

«Документ имеет недостатки и в части оценки надежности и безопасности теплоснабжения населения в связи с данными изменениями, требует доработки тарифно-балансовых расчетных моделей, а также не содержит сведений о затратах на финансирование мероприятий по строительству и модернизации инфраструктуры»,— добавили в ведомстве.

При разработке схемы были проигнорированы замечания теплоснабжающих организаций и рекомендации профильной комиссии, уверены в УФАС. За подобные нарушения сотрудникам администрации грозят штрафы 20-50 тыс. руб. или дисквалификация до трех лет, а на ООО «Городские коммунальные сети» могут наложить оборотный штраф.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в январе 2024 года в Переславле-Залесском участники публичных слушаний проголосовали против проекта новой схемы теплоснабжения городского округа. Схема предполагала строительство трех новых котельных, которые заменят существующую котельную ООО «РЭНСОМ» (в прошлом «Экопетровск»). Она обеспечивает теплом большую часть Переславля-Залесского. Ранее о строительстве новых котельных в Переславле-Залесском заявлял губернатор Михаил Евраев.