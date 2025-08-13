МЭА повысило оценку добычи нефти в мире в 2025 году на 370 тыс. баррелей в сутки

Темпы прироста предложения нефти на мировом рынке по итогам текущего года составят около 2,5 млн баррелей в сутки (б/с), сказано в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) за август. Это на 370 тыс. б/с больше, чем прогнозировала МЭА в прошлом месяце. В 2025 году в абсолютном значении предложение нефти на рынке увеличится до 105,5 млн б/с, считают в агентстве, а в 2026 году значение достигнет отметки 107,4 млн б/с.

Прогноз темпов прироста изменили из-за решения восьми стран ОПЕК+ увеличить добычу нефти на 547 тыс. баррелей. В организации сообщали, что увеличение предела позволит странам завершить выход из добровольных ограничений на 2,2 млн б/с. Reuters отмечало, что решение связано с опасениями из-аз перебоев с поставками из РФ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Расписали как по квотам».