UFC заключил контракт с российским бойцом Байсангуром Сусуркаевым

Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) объявила в социальной сети Х о подписании контракта с российским спортсменом Байсангуром Сусуркаевым.

24-летний Сусуркаев был включен в список бойцов по итогам Претендентской серии президента UFC Дейны Уайата. Накануне россиянин нокаутировал Муртазу Талху из Бахрейна. Также UFC заключил контракт с американским бойцом Ти Миллером.

Байсангур Сусуркаев выступает в средней весовой категории (до 84 кг). На счету бойца девять побед и ни одного поражения.

Таисия Орлова