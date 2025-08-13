Нижегородская область представила 16 сервисов с ИИ для госуправления

На первой сессии Центра развития искусственного интеллекта при правительстве РФ Нижегородская область представила 16 сервисов для внедрения в систему госуправления. Каждый из этих сервисов работает с использованием ИИ, сообщили в областном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородские проекты предназначены, в частности, для контроля уличной дорожной инфраструктуры, выявления нарушений земельного законодательства и лесоизменений и поиска пропавших домашних животных.

Так, сервис «Цифровой городовой» следит за правопорядком в общественных местах, отслеживая езду на самокатах, выгул собак и курение в неположенных местах. Систему в пробном режиме запустили в двух точках Нижнего Новгорода — в Парке Победы и Парке Свердлова.

В региональном правительстве говорят, что Нижегородская область одной из первых включила возможности нейросетей в систему госуправления. Это касается функций, не угрожающих сохранности данных.

Также в регионе работает система видеонаблюдения, которая позволила на 30% увеличить раскрываемость преступлений и на 34% снизить уровень уличной преступности. Искусственный интеллект в системе видеонаблюдения контролирует более пяти типов нарушений. Он, к примеру отслеживает переполненность мусорных контейнеров и несвоевременный вывоз отходов.

Собранные в рамках стратегической сессии практики будут проанализированы на федеральном уровне. Лучшие из них рекомендуют к тиражированию в регионах страны.

Ранее заместитель губернатора Егор Поляков рассказал «Ъ-Приволжье», что Нижегородская область вошла число пилотных регионов, где апробируется цифровое решение «ИИ-офис» с целым рядом полезных функций, среди которых умный поиск по документам по заданной «базе знаний», суммаризация контента и генерация презентаций и изображений.

«Наша задача — протестировать отечественные ИИ-решения в реальных условиях и выбрать из них оптимальные для постоянной эксплуатации»,— отмечал господин Поляков.

Андрей Репин