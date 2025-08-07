«Наша задача — протестировать отечественные ИИ-решения в реальных условиях»

Минцифры РФ планирует запуск эксперимента по внедрению генеративного искусственного интеллекта (ИИ) в госуправление. Как писал «Ъ», его участниками на добровольной основе могут стать федеральные и региональные органы исполнительной власти. Применять большие генеративные модели ИИ планируется для решения типовых задач, в том числе для обработки документов, управления данными и ускорения кадровой работы. О том, как нижегородские власти внедряют ИИ в свою работу и каких результаты получают, «Ъ-Приволжье» рассказал заместитель губернатора Егор Поляков.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

— Поручить искусственному интеллекту автоматизацию бюрократической работы госаппарата — новый шаг к повышению продуктивности работы. Как-то я уже отмечал, что мечтаю увидеть, как технологии ИИ позволят оформлять служебные записки, справки и письма без необходимости набирать текст руками.

Искусственный интеллект уже прочно вошел в жизнь Нижегородской области. И, хочу отметить, что наш регион всегда в числе первых начинает внедрение современных технологий. Мы входим в число пилотов по апробированию решения Минцифры РФ. Называется оно «ИИ-офис», с целым рядом полезных функций. Умный поиск по документам по заданной «базе знаний» — это настоящий помощник в обработке массива данных. Суммаризация контента – простыми словами, это получение краткого содержания документа, текста.

Еще один важный функционал — генерация презентаций и изображений. Эта функция востребована на каждом совещании, мероприятии и встрече. Автоматизация позволит значительно сократить время на подготовку к любым встречам.

Если рассматривать работу нейросетей в Нижегородской области в целом, то уже сейчас ИИ помогает в управлении городским хозяйством, работе с обращениями граждан, или, например, записи жителей региона в МФЦ. Также мы используем ИИ для безопасности граждан. Треть камер системы видеонаблюдения использует искусственный интеллект, технологии компьютерного зрения для повышения эффективности розыскной деятельности и профилактики преступности.

Сейчас ИИ начнет помогать сотрудникам нижегородского минлесхоза: он будет вести автоматический анализ и обработку космических снимков с высокой точностью и скоростью. Благодаря инновационным технологиям сегодня мы получаем точную геопривязку проблемных зон. Это серьезно повышает оперативность реагирования и оптимизирует рабочий процесс инспекции.

Наша задача — протестировать отечественные ИИ-решения в реальных условиях, после чего предстоит выбрать из них оптимальные для постоянной эксплуатации.

Записала Татьяна Салахетдинова