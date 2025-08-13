Украина заявила о готовности обсуждать с Россией воздушное перемирие

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что украинская сторона готова обсуждать воздушное перемирие с Россией. По его словам, отказ от ударов с воздуха может стать основой для результативных переговоров о мире.

«Россия вряд ли откажется от применения стратегической авиации и массированного применения беспилотников. Однако Украина готова обсуждать этот сценарий, рассматривать его и рассматривает как начальный этап для достижения реалистичных переговорных позиций»,— сказал Михаил Подоляк в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Весной Киев и Вашингтон обсуждали вариант частичного прекращения огня на Украине, предполагающего запрет на удары беспилотниками и ракетами дальнего радиуса действия, а также отказ от боевых действий в Черном море. Российская сторона утверждала, что призывы к прекращению огня без предварительных условий необходимы только для перевооружения ВСУ.

Лусине Баласян