Дефицит бюджета США увеличился вопреки рекордному росту таможенных пошлин

По данным Министерства финансов США, дефицит бюджета страны по итогам июля составил $291 млрд, что на 19% больше прошлогоднего показателя. И это несмотря на рекордные поступления от импортных пошлин, введенных Дональдом Трампом, отмечает Reuters. В июле бюджет США пополнился на $27,7 млрд за счет таможенных сборов. Год назад этот показатель составлял всего $7,1 млрд. Такая разница объясняется введением импортных пошлин на товары из десятков стран администрацией Дональда Трампа.

Без учета таможенных сборов поступления в бюджет выросли по сравнению с прошлым годом всего на 2% ($8 млрд), в то время как расходы — на 10% ($56 млрд). Последние достигли рекордной для июля отметки $630 млрд. При этом в министерстве отметили, что в нынешнем году количество рабочих дней в июле было существенно меньше по сравнению с прошлым годом, а при их равном количестве дефицит бюджета страны составил бы $271 млрд.

Сегодня же стало известно, что госдолг США впервые в истории превысил $37 трлн.

Кирилл Сарханянц