Госдолг США впервые в истории превысил $37 трлн

Государственный долг США впервые в истории превысил $37 трлн, согласно данным Минфина страны. На 11 августа полная сумма долга составила $37 004 817 625 842,56.

В апреле Минфин США анонсировал повышение потолка госдолга, закрыв проблему его дальнейшего увеличения на два года.

Значение в $35 трлн госдолг США впервые превысил в июле 2024 года. Управление Конгресса США по бюджету прогнозирует, что к 2034 году госдолг Соединенных Штатов увеличится до $50,7 трлн, или 122% ВВП страны. Соотношение госдолга США к ВВП превысило 100% в 2013 году, с тех пор ниже этого числа оно не опускалось.