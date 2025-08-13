В Ростове Великом отпразднуют День археолога

В Ростове Великом 15 и 17 августа состоятся приуроченные ко Дню археолога мероприятия. Об этом сообщили в «Ростовском кремле».

15 августа хранитель фонда археологии музея-заповедника Иван Купцов проведет экскурсию по экспозиции «Открытое хранение фонда археологии». Гости смогут увидеть собрание археологических находок и узнать их историю.

17 августа заведующий археологическим сектором музея Алексей Каретников выступит с лекцией «Сарское городище – древний город в окрестностях Ростова».

«Сарское городище – один из ключевых археологических памятников Ярославской области, исторический предшественник Ростова. Лектор расскажет об археологах, изучавших памятник, о хранении и экспонировании находок, о жизни и судьбе поселения мерян, существовавшего здесь до XV века»,— сообщили в «Ростовском кремле».

В этот же день состоится экскурсия на месте раскопок церкви Бориса и Глеба.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в окрестностях Ростова Великого археологи исследовали могильник IX–XI веков. В пробном раскопе были найдены 14 предметов, в том числе 10 медных мерянских украшений.