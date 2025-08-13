В Чечне почти неделю ведутся поиски 7-летнего ребенка

В Чечне шестой день ведутся поиски пропавшего 7-летнего Джабраила Мудаева. В поисковых мероприятиях участвует более 3 тыс. человек, включая правоохранителей, волонтеров и местных жителей. Место поисков 12 августа посетил и сын главы республики — секретарь Совбеза Чечни Адам Кадыров.

По данным чеченского СКР, днем 8 августа Джабраил перелез через забор дома в селе Верхний Наур и «ушел в неизвестном направлении». 9 августа следователи опросили родителей и соседей, а затем начали поиски в лесу и на берегу реки Терек с участием водолазов.

12 августа корреспондент «Грозный Информ» с места поисков сообщил, что «за десятки километров» от дома мальчика — в устье реки Терек, в районе села Правобережное — была найдена его обувь. В этот же день к волонтерам и спасателям приехали представители местной власти — глава администрации Надтеречного района Хамзат Хасанов, начальник Росгвардии Шарип Делимханов и командир спецполка МВД им. А.А. Кадырова Замид Чалаев.

Адам Кадыров прибыл на поисковую операцию с министром Чечни по национальной политики Ахмедом Дудаевым. Последний встретился с отцом пропавшего ребенка и передал ему материальную помощь, сообщал глава региона Рамзан Кадыров.

Сейчас, по словам господина Кадырова, «обследованы десятки квадратных километров территории». Для поиска ребенка задействованы тепловизоры, беспилотники, катера, вертолет и иная спецтехника.

