Наличные вернули в кошельки

Россияне стали снимать больше наличных из-за отключений мобильного интернета. Такую тенденцию в первые два месяца лета зафиксировал Центробанк. В комментарии регулятора говорится, что в июне и июле физлица и компании сняли из банков по 200 млрд руб. Это примерно в два раза больше, чем в мае. За последние месяцы жители российских регионов неоднократно жаловались на отключение мобильного интернета из-за угрозы беспилотников.

Теперь граждане привыкают носить с собой большую сумму наличных, тем более что проблемы возникали и с банкоматами, говорит эксперт финансового рынка Андрей Бархота: «Физические лица столкнулись с серьезными ограничениями в части проведения операций как в безналичной форме — платежи и переводы, — так и в форме кассовых операций, в том числе получения наличных. Это вызвало изменение их платежного и потребительского поведения. Потому что многие торгово-сервисные предприятия, которые стали рутинными для россиян, отказываются не только от проведения операций по картам, даже QR-код не работает, потому что для такой формы оплаты нужно стабильно работающее мобильное приложение. Поэтому спрос на наличные растет.

Это вызвано перебоями с интернетом, реализацией операционных рисков при платежах и переводах, недоступностью мобильного банка и других форм оплаты, в том числе альтернативных. И, конечно же, есть модель спроса на деньги, которая зависит от успешности похода в банкоматы. Если у вас один-два неудачных случая, например, банкомат не работает или операции не проходят, объем снимаемых наличных удваивается или утраивается. Россияне, конечно, уже порядком отвыкли от использования наличных в широком обороте. Если раньше средняя сумма, которую держали в купюрах, составляла в среднем двухдневный расход, то сейчас россияне вынуждены иметь в запасе куда больше наличных.

До этого были издержки, связанные с тем, что снимая деньги со счета, вы теряете процентный доход, не расплачиваясь картой, вы теряете кешбэк. Сейчас на волне того, что банки вообще собрались его отменять, и начисление процентов на остаток текущего счета тоже не всегда происходит, россияне ничем не жертвуют, снимая большую сумму наличных».

Другой причиной роста спроса на наличные Центробанк назвал изменения в законодательстве, которые касаются мониторинга платежей. Вероятно, речь идет об ужесточении контроля за переводами с начала лета. В июне и июле россияне стали чаще сталкиваться с блокировками карт за трансакции, которые банки считают подозрительными.

Генеральный директор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев сомневается, что спрос на наличные вырос из-за этого. По его мнению, значительную роль сыграл сезонный фактор: «Отключения мобильного интернета в какой-то степени повлияли на всплеск снятия наличных, но это все равно больше сезонный фактор.

Сыграло роль и ужесточение банковского контроля переводов. Со стороны клиентов тут больше повлиял страх, чем реально жесткие действия финансовых организаций. Что касается перебоев со связью, то снимая наличные, люди хотят перестраховаться.

Например, есть клиенты, которые не носили с собой наличные в принципе, а сейчас снова это делают.

Не знаю, насколько это будет дальше существенно, будет ли какой-то обратный эффект, когда все успокоится. На самом деле сбоев было не так много».

По данным ЦБ, в июле вырос и спрос на валюту — на 53% по сравнению с июнем. Покупки населением превысили 119 млрд руб. и совершались как на бирже, где продается юань, так и на внебиржевом рынке.

Сергей Симонов