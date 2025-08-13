Теннисисты Рублев и Хачанов вышли в четвертый круг «мастерса» в Цинциннати

Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов пробились в четвертый круг проходящего в Цинциннати турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «мастерс». Призовой фонд соревнований превышает $9,1 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Андрей Рублев Фото: Aaron Doster-Imagn Images / Reuters Карен Хачанов Фото: Aaron Doster-Imagn Images / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Андрей Рублев Фото: Aaron Doster-Imagn Images / Reuters Карен Хачанов Фото: Aaron Doster-Imagn Images / Reuters

В третьем круге 11-я ракетка мира Андрей Рублев победил австралийского теннисиста Алексея Попырина, занимающего 19-е место в рейтинге ATP. Матч продлился 3 часа 29 минут и завершился со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5. Следующим соперником Андрея Рублева станет аргентинец Франсиско Комесанья (71-й в рейтинге).

Карен Хачанов (12) за 1 час 24 минуты обыграл американца Дженсона Бруксби (101) со счетом 6:3, 6:3. В четвертом круге россиянин сыграет с победителем встречи между немецким теннисистом Александром Зверевым (3) и американцем Брэндоном Накашимой (31), матч которых был прерван и перенесен на следующий день из-за погодных условий.

Турнир в Цинциннати завершится 18 августа. Его действующим победителем является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Таисия Орлова