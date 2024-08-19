Из-за долгов более 280 тыс. свердловчан не могут выехать за границу

Более 280 тыс. жителей Свердловской области с начала года ограничили в праве выезда за пределы России из-за задолженностей, сообщили в региональном УФССП. Среди них 173 тыс. мужчин и 107 тыс. женщин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Самой крупной категорией среди невыездных должников стали люди в возрасте от 29 до 39 лет — всего 110 тыс. человек, из них 67 тыс. молодых людей, ограниченных преимущественно за задолженности по кредитам и алиментам. 90 тыс. жителей в возрасте от 40 до 50 лет, из них 51 тыс. мужчин и 39 тыс. женщин, накопили долги за услуги ЖКХ, а также не исполнили решение суда неимущественного характера и не возместили моральный вред. В возрасте от 51 до 61 года ограничено 32 тыс. свердловчан, от 62 лет и старше — 20 тыс. граждан: среди них задолжавшие по налогам, услугам ЖКХ, штрафам ГИБДД и другим категориям. Кроме того, в праве на выезд отказали около 30 тыс. человек от 18 до 28 лет, из них 17 тыс. — девушки: в этой категории причинами ограничений стали взыскания кредитных платежей и административных штрафов общей суммой свыше 30 тыс. руб.

Напомним, по итогам пяти месяцев 2024 года средний платеж банковских должников вырос на 63% к январю текущего года. В регионе темпы прироста среднего чека банковских должников оказались выше, чем аналогичный показатель по стране, Москве и Санкт-Петербургу.

Ирина Пичурина

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