В Челябинской области продлили штормовое предупреждение из-за обильных осадков

На территории Челябинской области штормовое предупреждение продлено до 14 августа. По прогнозам синоптиков, в этот день ожидается сильный ливень с градом. Информация об этом размещена на сайте регионального гидрометцентра.

Согласно прогнозу, ночью 14 августа температура воздуха составит +9-14°C, а днем — +18-23°C. При грозах скорость ветра может местами усиливаться до 18 м/с. Утром также ожидается туман.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», штормовое предупреждение ранее было объявлено на 13 августа. По данным гидрометцентра, из-за обильных осадков 13-15 августа в реках Челябинской области может подняться уровень воды.