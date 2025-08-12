В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за грозы и града

На территории Челябинской области объявлено штормовое предупреждение на 13 августа. В этот день синоптики прогнозируют сильную грозу с градом. Информация об этом размещена на сайте регионального гидрометцентра.

Температура воздуха ночью 13 августа составит +11-15°C, днем она поднимется до +18-23°C. При грозах отдельные порывы ветра могут достигать скорости до 14 м/с.

Из-за обильных осадков с 13 по 15 августа в реках Челябинской области может сильно подняться уровень воды. Кроме того, всю текущую неделю в отдельных районах региона ожидается высокая пожарная опасность.