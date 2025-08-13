Основан в 1962 году бизнесменами из Гамбурга (ФРГ) Уве Шредером и Хансом-Генрихом Пюньером. Первоначально называлась Henke & Co, торговала махровыми полотенцами из Индии. Позднее стала продавать мужские брюки. В 2005 году был основан Tom Tailor Holding GmbH, акции которого с 2010 года торгуются на Франкфуртской и Гамбургской фондовых биржах.

В 2024 году 24% акций холдинга выкупила китайская группа Fosun. Сейчас у бренда более 13 тыс. магазинов в 40 странах. Основные рынки сбыта — Германия, Австрия, Бельгия, Нидерланды, Швейцария, Юго-Восточная Европа и Россия, где бренд появился в 2011 году. Магазинами Tom Tailor в РФ управляет ООО «ТТ Рус»: его выручка в 2024 году, по данным СПАРК, увеличилась на 7% год к году, до 5,6 млрд руб., чистая прибыль сократилась на 54%, до 339,3 млн руб.