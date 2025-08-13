Моор рассказал о возможном введении ограничений мобильного интернета в Тюмени

Губернатор Тюменской области Александр Моор на своей пресс-конференции прокомментировал ограничения в работе мобильного интернета в регионе, которые вводились ранее. Главу региона спросили, будут ли вновь вводиться ограничения и стоит ли тюменцам уже начинать «привыкать к новой реальности».

«Действительно, сегодня мобильный интернет и вся телекоммуникационная инфраструктура могут быть использованы для совершения противоправных действий, для того чтобы вести наблюдение за объектами, чтобы направлять и наводить беспилотники. Ограничение работы мобильного интернета и связи – мера, направленная на то, чтобы исключить возможные риски, это вопрос безопасности. К такой мере прибегают во многих регионах, где есть угрозы»,— прокомментировал Александр Моор, отметив, что решения о вводе ограничений принимают не региональные власти. Он добавил, что к этому нужно относиться спокойно, как к необходимости.

«В случае продолжения наличия угроз такие ограничения будут действовать»,— ответил он.

Глава региона заявил, что неудобства во время действия ограничений ощутили не только граждане: например, работа скорой помощи зависит от мобильной сети. Поэтому властям пришлось оперативно реагировать и менять алгоритмы работы.

«К чему готовиться? Сейчас на федеральном уровне прорабатывается вопрос о том, чтобы даже в моменты таких ограничений важные сервисы были доступны: заказ такси, доставка, банковские приложения. Сложная работа, но она ведется, бизнес адаптируется. Нам, как потребителям, надо скорректировать свое поведение – иметь с собой банковскую карточку, номер телефона такси, скачанный навигатор»,— добавил губернатор.

