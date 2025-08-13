Глава банка «Снежинский» не смог выйти из СИЗО

Челябинский областной суд оставил без изменений решение первой инстанции об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей председателю правления банка «Снежинский» Федору Богданчикову, обвиняемому в коммерческом подкупе (ч. 8 ст. 204 УК РФ). Он останется в СИЗО до 21 сентября, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Адвокаты председателя правления банка просили избрать в отношении подзащитного более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако облсуд оставил без изменений постановление Центрального районного суда Челябинска от 22 июля 2025 года.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Федора Богданчикова задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области в июле. По версии следствия, в 2021-2024 годах он получил от индивидуального предпринимателя 19 млн руб. за обеспечение сотрудничества по ранее заключенному агентскому договору, оперативное рассмотрение и одобрение заявок на выдачу ипотек с реализацией мер государственной поддержки. По данным источника в правоохранительных органах, субсидии в 1 млрд руб., которые выдавало АО «Банк ДОМ.РФ», предназначались многодетным семьям.

Виталина Ярховска