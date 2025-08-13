«Каждый пытается продемонстрировать собственную значимость»

Европа попытается повлиять на президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. На 13 августа анонсированы онлайн-консультации лидеров ЕС, США и Украины. Старый Свет фактически поддерживает заморозку боевых действий по линии соприкосновения. Президент Украины Владимир Зеленский 12 августа отказался выводить войска из Донбасса. Премьер-министр Венгрии, со своей стороны, традиционно раскритиковал коллег по Евросоюзу за пассивность в мирном урегулировании. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Белый дом в той или иной степени учитывает мнение союзников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Европа намерена сказать свое веское слово. За три дня до исторического события на Аляске запланированы онлайн-консультации лидеров Старого Света, а также Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Инициатором выступил Фридрих Мерц. Канцлер Германии претендовал и, возможно, по-прежнему претендует на то, чтобы, по крайней мере, попытаться, перехватить инициативу у президента США и как-то продвинуться в решении украинской проблемы.

Возможность прокомментировать результаты всей этой деятельности предоставим Виктору Орбану, который назвал лидеров ЕС «жалкими и слабыми». Премьер-министр Венгрии призвал коллег перестать давать советы и активно включиться в мирный процесс по примеру нынешнего главы Белого дома. Можно по-разному относиться к господину Орбану, но он же имеет право на мнение, так ведь? Действительно, учить жизни и давать советы намного проще, чем брать инициативу на себя.

Сегодня создается впечатление, что толерантная Европа больше переключилась на спасение сектора Газа, нежели своего ближайшего союзника. О такой грозной силе, как «коалиция желающих», которая было собиралась в военный поход на Восток, в последнее время также ничего не слышно.

Однако поставки оружия Киеву продолжаются, и мощности оборонной промышленности наращиваются.

Но вернемся к мирному плану. Европа и Украина на сегодня выступают с единых позиций и настаивают на замораживании боевых действий на линии соприкосновения. Начать желательно с общего перемирия и затем продолжить переговоры. Евросоюз официально заявил, что должен участвовать в консультациях.

В обиход вошло выражение «обмен территориями». Смысл такой: Киев выводит войска из Донбасса и что-то получает взамен. Что именно, не до конца понятно. Владимир Зеленский такой план отверг. На Аляске его не будет. Однако, по словам украинского президента, должен состояться новый саммит в расширенном составе. На это указывает и МИД Китая.

Подобный сценарий не выглядит идеальным — как правило, чем больше участников с разными мнениями, тем меньше шансов до чего-нибудь договориться. Каждый пытается продемонстрировать собственную значимость, тогда как результат выглядит вторичным. Так что по логике вещей прорыв нужен именно на Аляске 15 августа.

Что касается попыток Европы и Украины повлиять на позицию Трампа, глава Белого дома утверждает, что едет выяснить мнение российского коллеги. Каких-либо серьезных решений не предполагается. По крайней мере, так утверждает команда 47-го президента Соединенных Штатов.

Дмитрий Дризе