Обвиняемые в похищении и убийстве сюмсинцы избежали наказания из-за ухода на СВО

В Удмуртии приостановлены уголовные дела в отношении двух жителей Сюмсинского района, обвиняемых в похищении и убийстве знакомого (ч. 4 ст. 111, ч. 2 ст. 126 УК РФ). Это решение связано с их уходом в зону специальной военной операции. Уголовное дело в отношении третьего фигуранта, обвиняемого только в похищении, направлено в суд.

Напомним, следствие считает, что в ночь с 4 на 5 мая пьяные обвиняемые в возрасте 32-35 лет похитили 29-летнего односельчанина после конфликта около одного из магазинов. Фигуранты вывезли потерпевшего за пределы села в багажнике автомобиля, после чего избили. От множественных травм пострадавший скончался. Тело погибшего подсудимые закопали в лесу.