Трех сюмсинцев обвинили в похищении и избиении до смерти односельчанина

Сюмсинский райсуд Удмуртии избрал меру пресечения трем местным жителям, обвиняемым в похищении человека и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего его смерть (п. «а» ч. 2 ст. 126 и ч. 4 ст. 111 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Следствие считает, что в ночь с 4 на 5 мая пьяные обвиняемые в возрасте 32-35 лет похитили 29-летнего односельчанина после конфликта около одного из магазинов. Фигуранты вывезли потерпевшего за пределы села в багажнике автомобиля, после чего избили. От множественных травм пострадавший скончался. Тело погибшего подсудимые закопали в лесу.

Как пишет «МВД Медиа», заявление о пропаже потерпевшего подала его мать 6 мая. Одного из подозреваемых задержали на дороге Игра—Селты—Сюмси—граница Кировской области. Двоих подельников задержали в лесу, где они скрывались.

Сюмсинский райсуд принял решение заключить двух фигурантов заключили под стражу на два месяца, третьего — отправить под домашний арест до 7 июля. За преступления предусмотрено до 15 лет лишения свободы.