Гендиректор «Августа» заявил о росте числа российских средств химзащиты растений

В 2024 году в России произвели около 182,5 тыс. т химических средств защиты растений (СЗР). За 20 лет доля российских препаратов на рынке выросла более чем втрое, рассказал в интервью “Ъ” гендиректор одного из крупнейших в стране производителей СЗР — АО «Фирма "Август"» — Михаил Данилов.

Он уточнил, что упомянутый объем включает и препараты, выпускаемые российскими компаниями, и продукцию иностранных регистрантов, работающих в России на аутсорсе. Объем потребления СЗР составил 231,3 тыс. тонн, а доля препаратов отечественного производства достигла 71%. «Для сравнения: в 2015 году она составляла 43,4%, а 20 лет назад — примерно 20%»,— сообщил господин Данилов.

По его словам, в последние годы усилилось перераспределение рынка СЗР в пользу российских компаний. В числе причин он назвал увеличение доли отечественных производителей и падение активности импортеров. При этом площади обработок не сокращаются и вряд ли будут сокращаться в ближайшей перспективе, уверен Михаил Данилов.

Подробности — в интервью «Ъ» с гендиректором фирмы «Август».