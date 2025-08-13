«По некоторым позициям мы не сможем конкурировать»

Россия уже полностью обеспечена собственными удобрениями, а к 2030 году должна повысить этот показатель для пестицидов с текущих 70% до 90%, говорил в конце июля вице-премьер Дмитрий Патрушев. О доле российских производителей химических средств защиты растений (СЗР), потенциале рынка и сложностях с собственными разработками “Ъ” рассказал гендиректор одного из крупнейших в стране производителей СЗР — АО «Фирма "Август"» — Михаил Данилов.

Михаил Данилов

Фото: пресс-служба фирмы «Август» Михаил Данилов

Фото: пресс-служба фирмы «Август»

— Как вы оцениваете текущее состояние рынка средств химической защиты растений и долю российских игроков?

— Всего в нашей стране в прошлом году было произведено около 182,5 тыс. т препаратов для защиты растений — этот объем включает и препараты, выпускаемые российскими компаниями, и продукцию иностранных регистрантов, работающих в России на аутсорсе. Объем потребления СЗР составил 231,3 тыс. тонн. Таким образом, доля препаратов отечественного производства достигла 71%. Для сравнения: в 2015 году она составляла 43,4%, а 20 лет назад — примерно 20%.

В последние годы по понятным причинам существенно усилилось перераспределение рынка СЗР в пользу российских компаний: растет доля отечественных производителей, падает активность импортеров, при этом площади обработок не сокращаются и вряд ли будут сокращаться в ближайшей перспективе. Во-первых, в стране не достигнут технологически обоснованный уровень защиты посевов. В Европе применение пестицидов составляет около 8 кг на 1 га, в Китае и Японии — 10 кг на 1 га, а средний показатель в России — около 3 кг на 1 га. Во-вторых, в нынешней крайне сложной финансовой ситуации в агросекторе роль защиты растений как своего рода страховки инвестиций еще более возрастает.

Даже в сегодняшних условиях максимального сокращения инвестиционной активности и оптимизации затрат сельхозпроизводителей — в первую очередь в части техники, сложных удобрений, инфраструктурных проектов — мы не наблюдаем сокращения применения СЗР. При отсутствии взрывных потрясений и восстановлении приемлемого уровня рентабельности в сельском хозяйстве главным фактором роста будет интенсификация производства за счет повышения технологичности.

— Есть ли импортные продукты, которые российские производители не могут заменить?

— Существуют сложности с препаратами для защиты некоторых культур, занимающих небольшие площади посевов (смородина, хмель, ежевика, айва). Но эти сложности обусловлены не недостатком внутренних производственных мощностей и не отсутствием отечественных разработок — есть и то и другое. Они являются следствием прежде всего неэффективных регуляторных механизмов, которые в определенный момент фактически создали заградительные условия для вывода новых препаратов на рынок.

За последние пять лет стоимость регистрации пестицидов для российских компаний выросла в два-три раза как за счет требований по увеличению объема исследований, так и их стоимости. Затраты на полную оценку одного продукта начинаются от 10 млн руб. и доходят до 150–200 млн руб. Весь процесс регистрации может занимать до семи-восьми лет. Но в случае нишевых культур, по которым продажи препаратов за сезон в лучшем случае на 3–4 млн руб., эти средства при нынешних кредитных ставках не окупятся никогда.

В прошлом году ряд отраслевых союзов выступил за упрощение процедуры регистрации новых СЗР для нишевых культур — как в части сокращения сроков испытаний, так и снижения затрат для заявителей. Минсельхоз поддержал эти предложения. Кроме того, рассматривается вопрос объединения нишевых культур «по родственности» (например, если препарат разрешен для применения на яблонях, то его можно будет распространить на айву). Посмотрим, удастся ли добиться какого-то практического результата. На данный момент ситуация, к сожалению, остается без изменений.

— В чем причина долгих сроков регистрации препаратов?

— Для вывода препарата на рынок необходимо пройти три федеральные экспертизы: токсикологическую, биологическую, экологическую. И если первые две четко регламентированы, а потому прогнозируемы по срокам и бюджету, то экологическая экспертиза до последнего времени оставалась задачей с бесконечным множеством неизвестных. Для нее отсутствует закрепленный перечень испытаний, и этой ситуацией активно пользуются многочисленные коммерческие посредники, уполномоченные федеральными органами на их проведение. При этом если государственные структуры получают за исследования 100 тыс. руб., то коммерческие — 1 млн руб. Но дело не только в цене. У некоторых уполномоченных компаний даже нет научной базы для таких исследований.

Недавно Минсельхоз актуализировал действующий порядок государственной регистрации СЗР. Приказ вступит в силу с 1 сентября, и очень рассчитываем, что изменения, которые он содержит, позволят сделать процедуру более упорядоченной, прозрачной и предсказуемой. Формулировки, определяющие порядок регистрации, содержат меньше отсылочных норм и возможностей для субъективного толкования — посмотрим, как это поможет исправить ситуацию на практике.

— Все действующие вещества для химических СЗР сегодня покупаются за рубежом, в основном в Китае. С чем связана эта ситуация?

— В нашей стране синтеза действующих веществ пестицидов в промышленных объемах практически нет. Как нет и собственного производства продукции малотоннажной химии, без которой получить такие вещества невозможно. Во времена СССР ситуация была с точностью до наоборот: малотоннажная химия производилась в достаточно широком ассортименте, но после распада Союза специалисты со всей страны массово поехали строить в том числе китайский химпром — у нас же в то же самое время малотоннажная химия в значительной части перестала существовать.

В Китае синтезируется почти две трети мирового объема действующих веществ, которые поставляются не только российским, но и всем мультинациональным компаниям. Когда в 1990-е годы КНР создавала национальный химпром, то экологические требования в стране были практически нулевыми. Это и позволило ей за считаные годы стать химической фабрикой для всего мира, не только для России. Несколько лет назад «Август» построил в Китае завод по производству действующих веществ. Мы были бы счастливы построить его в России, однако, как я говорил, для такого производства нужны продукты малотоннажной химии, которые в широком ассортименте выпускаются в КНР, а у нас, к сожалению, нет.

Важным моментом в импортозамещении является его экономическая целесообразность. Например, жидкий хлор может стоить в России несколько сотен долларов за тонну, а в Китае это побочный продукт производства с отрицательной ценой. По некоторым позициям мы не сможем конкурировать с уже налаженными производственными мощностями. Номенклатура сырья, необходимого для производства СЗР, очень обширна — в нашем случае она включает сотни наименований. И, объективно говоря, в мире нет стран, которые бы полностью обеспечивали себя всей требуемой продукцией малотоннажной химии — даже Китай не достиг 100-процентного самообеспечения, хотя, пожалуй, более других приблизился к этому.

— А в каком виде возможно в РФ создание полных цепочек производства СЗР?

— Для создания полного цикла производства СЗР (от полупродуктов к синтезу действующих веществ, а затем к формуляции) в России необходимо наладить производство порядка 20 важнейших действующих веществ. Это позволит покрыть потребности порядка в 80% препаративных форм пестицидов. Несколько компаний отрасли сейчас рассматривают синтез около десятка продуктов.

В среднесрочной перспективе в России должно появиться производство ряда полупродуктов для выработки пестицидов. Полноценная сырьевая база для их создания у нас в стране имеется: нефть, газ, базовые химические компоненты и более дешевая, чем в КНР, энергетика. Но создание полноценных промышленных производств требует колоссальных инвестиций, которые при нынешней кредитной ставке не окупаемы. В существующих условиях господдержка является едва ли не единственно возможным инструментом для реализации столь масштабных инициатив.

Интервью взяла Ольга Мордюшенко