Челябинской области выделят почти 2,8 млрд рублей на модернизацию ЖКХ

Правительство РФ перераспределило субсидии на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры в 2025-2027 годах между 16 регионами. Челябинской области на эти цели выделят более 2,7 млрд руб. Соответствующее распоряжение, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным, размещено на официальном сайте кабмина РФ.

В документе отмечено, что в 2025 году Челябинская область получит 876 тыс. руб., в 2026 — 808,1 млн руб., а в 2026 году — более 1,06 млрд руб. Субсидии выделяют в рамках реализации федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», правительство РФ в начале августа также одобрило заявку Челябинской области на получение льготных казначейских кредитов для ремонта коммунальных сетей на сумму 2,9 млрд руб. н