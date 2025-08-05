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Челябинская область получит 2,9 млрд рублей на ремонт сетей водоснабжения

Правительство России одобрило заявку Челябинской области на получение льготных казначейских кредитов для развития инфраструктуры. Денежные средства в сумме 2,9 млрд руб. направят на ремонт коммунальных сетей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

За счет полученных средств в Челябинске отремонтируют девять участков сетей общей протяженностью 14,6 км, а в Копейске — 13,9 км.

«Реализация этих проектов позволит снизить износ коммунальной инфраструктуры и повысить качество предоставляемых коммунальных услуг для 600 тысяч человек»,— прокомментировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

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