Подъем без переворота

Ежегодный, 21-й по счету выпуск рэнкингов крупнейших российских оценочных компаний, составленный агентством RAEX («РАЭКС-Аналитика») по итогам 2024 года, демонстрирует замедление роста в этой сфере профессиональных услуг. Перспективы участники рынка связывают с государством — в том числе с наметившимся ростом активности власти в сфере градостроительства, связанным с комплексным развитием территорий.

Падение роста

Суммарная выручка участников нынешнего списка крупнейших оценочных организаций достигла по итогам 2024 года рекордных 15,067 млрд руб., увеличившись за год на 9,9%. На фоне инфляции в 9,5% за 2024 год (Росстат), а также бурных темпов, зафиксированных в прошлогоднем рэнкинге (16% по итогам 2023 года при инфляции 7,4%), полученные результаты говорят о стагнации. Похожая динамика наблюдалась в 2022 и 2021 годах — тогда доходы участников рэнкинга росли соответственно на 9,3 % (при инфляции 11,9 %) и на 9,4 % (инфляция 8,4 %).

Из 118 участников нынешнего рэнкинга крупнейших — 93 компании (на их долю приходится 85,2% от общего дохода по рэнкингу) завершили год увеличением своей выручки: темп роста в «секторе растущих» составил 20,9%; в деньгах мы наблюдаем увеличение с 10,6 млрд до 12,8 млрд руб. Однако у 25 компаний рэнкинга выручка за год снизилась, причем из них лишь у девяти снижение было в пределах 15%, у остальных еще больше.

Рэнкинг крупнейших российских оценочных групп по итогам 2024 года Место по итогам 2024 года Группа компаний* Местоположение центрального офиса Суммарная выручка от оценочной деятельности по группе за 2024 год (тыс. руб.) Суммарная выручка от оценочной деятельности по группе за 2023 год (тыс. руб.) Темы роста выручки за год (%) Число компаний в группе** 1 Группа Б1 Москва 1 474 977 1 443 043 2,2 3 2 SRG Москва 1 019 607 975 515 4,5 5 3 «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (группа) Москва 830 805 647 792 28,3 2 4 «Кэпт» Москва 829 580 1 105 271 -24,9 2 5 «Технологии Доверия» (TeДо) Москва 602 820 743 320 -18,9 2 6 «НКЦ «Эталонъ» Москва 535 195 310 482 72,4 5 7 «Евроэксперт» Москва 464 149 401 089 15,7 5 8 «Российская оценка» (РО Групп) Москва 429 972 303 917 41,5 2 9 «Консалтинговая Группа Лаир» Санкт-Петербург 410 967 323 200 27,2 3 10 Юникон Москва 383 362 366 093 4,7 2 11 «Центр независимой экспертизы собственности» Москва 353 380 305 427 15,7 6 12 «Эверест Консалтинг» Москва 324 080 281 227 15,2 2 13 «Пачоли» Москва 304 885 345 066 -11,6 3 14 «ЛЛ-Консалт» Москва 294 380 209 577 40,5 3 15 «АБН-Консалт» Москва 289 480 276 980 4,5 5 16 «Альтхаус Консалтинг» Москва 273 143 261 107 4,6 2 17 РУКОН Москва 222 986 224 941 -0,9 3 18 «Первая оценочная компания»*** Москва 195 549 502 703 -61,1 3 19 «Союзэкспертиза» ТПП РФ Москва 178 551 168 305 6,1 3 20 «Русаудит» Москва 162 404 148 830 9,1 2 21 «Русская Служба Оценки» Москва 150 104 119 113 26 3 22 «ФинЭкспертиза» Москва 110 706 99 961 10,8 3 23 «Иола» Санкт-Петербург 74 429 75 668 -1,6 2 24 «2Б Диалог» Москва 72 519 54 382 33,4 2 25 «Терра Докс Инвест» Ростов-на-Дону 71 638 57 454 24,7 2 26 «Аудит-безопасность» Уфа 59 800 55 804 7,2 2 27 «Многопрофильный деловой центр» Ульяновск 55 090 66 594 -17,3 2 28 «Вэлью АРКА консалтинг» Санкт-Петербург 48 569 39 575 22,7 2 29 «Корпорация оценщиков 888» Ростов-на-Дону 48 528 57 581 -15,7 5 30 «Независимый центр оценки и экспертиз» Рязань 36 800 53 384 -31,1 4 31 «ОК «Априори» Екатеринбург 36 322 83 381 -56,4 2 32 «МЦЭО «Гринэкспертиза» Москва 28 136 23 075 21,9 2 33 «АДН Консалт — Международный центр оценки и финансовых консультаций» Москва 26 696 48 331 -44,8 2 34 «НКФ» Казань 22 522 14 502 55,3 2 Итого: 10 422 131 10 192 690 2,3 *Каждый участник рэнкинга представлен группой компаний. **Приводится число компаний в группе, оказывающих услуги в области оценки. ***Включая выручку от оценки компании IBC Real Estate (участник группы). Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга. Полная версия рэнкинга и его методика доступны на сайте www.raex-rr.com.

Промежуточные, по итогам первого полугодия года нынешнего, результаты работы оценщиков противоречивые. С одной стороны, у 87 компаний, предоставивших RAEX сведения о своей полугодовой выручке, она увеличилась по сравнению с таким же показателем 2024 года на 6,1% (с 3,44 млрд до 3,65 млрд руб.; инфляция, по Росстату, 3,77%). Вроде бы наблюдается определенный рост. Но с другой стороны, выручка этих же компаний за первые шесть месяцев 2024 и 2023 годов росла на 23,5%. А это уже очевидное замедление.

Число подписанных отчетов об оценке в 2024 году (это показатель физического объема работы), по данным 101 компании, составило 229 875 штук, увеличившись за год, по сопоставимым данным, на 12%. С учетом замедления темпов роста выручки это может свидетельствовать о снижении стоимости работ по оценке. Участники рынка на эти противоречивые цифры смотрят философски.

«Любая крупная сделка включает этап оценки активов, финансовые кризисы приводят к волне новых банкротств и распродаже задолженностей, каждое крупное объединение порождает необходимость нового раунда переговоров»,— считает Федор Спиридонов, управляющий партнер группы SRG.

Рэнкинг крупнейших российских оценочных организаций по итогам 2024 года Место по итогам 2024 года Оценочная организация* Местоположение центрального офиса Выручка от оценочной деятельности за 2024 год (тыс. руб.) Выручка от оценочной деятельности за 2023 год (тыс. руб.) Темпы роста выручки за год (%) 1 «Б1 — Консалт» Москва 1 470 690 1 420 436 3,5 2 «ФБК Консалтинг» Москва 648 629 477 150 35,9 3 «Технологии Доверия — Консультирование» Москва 602 820 729 687 -17,4 4 «Кэпт» Москва 535 280 1 014 718 -47,2 5 «ЭсАрДжи-Консалтинг» Москва 496 079 423 434 17,2 6 «Евроэксперт» Москва 401 540 350 934 14,4 7 «НЭО Центр» Москва 380 072 320 445 18,6 8 «Российская оценка» Москва 377 489 248 591 51,9 9 «Комонвелс» Москва 364 564 337 238 8,1 10 «ОКС ЛАБС» Москва 356 359 327 507 8,8 11 «Центр оценки «Аверс» Санкт-Петербург 350 283 331 114 5,8 12 «Эверест Консалтинг» Москва 318 328 274 294 16,1 13 «Пачоли Консалтинг» Москва 300 451 345 066 -12,9 14 «Центр независимой экспертизы собственности» Москва 286 700 249 826 14,8 15 «Альтхаус Консалтинг» Москва 273 042 260 357 4,9 16 «Николиерс» Москва 262 834 237 183 10,8 17 «ЛАИР» Санкт-Петербург 252 286 219 136 15,1 18 «Кор Экс Пи» Москва 239 361 207 793 15,2 19 «АБН-Консалт» Москва 238 643 159 276 49,8 20 «Центр оценки «Петербургская недвижимость» Санкт-Петербург 237 644 182 870 30 21 «Лабриум-Консалтинг» Санкт-Петербург 232 575 221 500 5 22 «Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка» Москва 230 361 145 436 58,4 23 «Мобильный оценщик» Москва 213 575 106 591 100,4 24 «ЛЛ-Консалт» Москва 204 225 146 040 39,8 25 «Институт проблем предпринимательства Санкт-Петербург 196 888 161 802 21,7 26 «Стремление» Москва 194 909 183 204 6,4 27 «Единый Центр Оценки и Экспертизы» Москва 191 718 116 169 65 28 «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Москва 182 176 170 642 6,8 29 «Интеллектинвестсервис» Люберцы 180 000 118 458 52 30 РУКОН АФК (АФК-Аудит) Санкт-Петербург 179 226 169 403 5,8 31 «Союзэкспертиза» ТПП РФ Москва 172 278 162 526 6 32 «Русаудит» Москва 160 914 144 810 11,1 33 «Приволжский Центр Финансового консалтинга и оценки» Нижний Новгород 158 012 122 588 28,9 34 «Авангард Оценочная компания» Санкт-Петербург 151 096 157 682 -4,2 35 «Центр Оценки собственности» Москва 145 975 139 815 4,4 36 «Инвест Проект» Москва 142 919 115 743 23,5 37 «Русская Служба Оценки» Москва 140 928 112 845 24,9 38 «Бюро оценки бизнеса» Москва 134 456 88 140 52,5 39 «КонТраст» Казань 134 048 116 251 15,3 40 «Оценочная компания «Юрдис» Москва 128 270 83 896 52,9 41 «КГ «ФЭО» Москва 121 390 75 360 61,1 42 «Русоценка» Москва 120 916 83 133 45,4 43 «Форпост Солюшнс» Москва 102 505 39 509 159,4 44 «Аверта Групп» Москва 101 947 94 846 7,5 45 «Консалтинговый центр «Финаудит» Москва 88 866 61 626 44,2 46 «ВС-оценка» Москва 84 209 84 163 0,1 47 «ОЗФ Групп» Москва 77 769 44 829 73,5 48 «Агентство «Русспромоценка» Москва 74 870 67 777 10,5 49 «КК «2Б Диалог» Москва 70 965 52 336 35,6 50 «Терра Докс Инвест» Ростов-на-Дону 69 748 55 870 24,8 51 «Экспертные решения» Санкт-Петербург 69 000 50 259 37,3 52 «Аудиторская компания «Деловой Профиль» Москва 64 814 57 927 11,9 53 «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз» Санкт-Петербург 63 020 56 450 11,6 54 «Апхилл» Москва 58 385 54 327 7,5 55 «Ровер Групп» Москва 57 205 49 545 15,5 56 «Управляющая компания «Магистр» Санкт-Петербург 57 131 51 834 10,2 57 «Риччи Солюшн» Москва 55 706 25 338 119,9 58 «Свисс Аппрэйзал Раша энд СиАйЭс» Москва 55 059 49 520 11,2 59 «Реестр-Консалтинг» Москва 54 120 48 503 11,6 60 «Консалтинговая компания «АРГУС» Ростов-на-Дону 53 319 54 141 -1,5 61 «Аудит-безопасность» Уфа 50 286 46 229 8,8 62 «Независимая экспертная оценка ВЕГА» Москва 50 035 54 342 -7,9 63 «Экспертное бюро оценки и консалтинга» Ростов-на-Дону 50 032 67 492 -25,9 64 «Консалтинговая группа «Высшие Стандарты Качества» Москва 48 248 57 408 -16 65 «Городской центр оценки и консалтинга» Москва 45 008 40 010 12,5 66 «Центр корпоративных решений» Москва 44 913 31 358 43,2 67 «Многопрофильный деловой центр» Ульяновск 43 280 52 346 -17,3 68 «Оценочная фирма «Спектр» Волгоград 42 382 54 124 -21,7 69 «Первая оценочная компания» Москва 41 778 34 625 20,7 70 «ИФРБ» Москва 40 976 34 075 20,3 71 «Элит-Оценка» Ростов-на-Дону 40 780 38 420 6,1 72 «Оценка Бизнеса и Консалтинг» (ОБИКС) Москва 40 607 35 082 15,7 73 «АйБи-Консалт» Москва 40 020 43 525 -8,1 74 «Экспертный центр «Норматив» Нижний Новгород 39 661 36 599 8,4 75 «АК Консалтинг Груп» Москва 39 120 15 107 159 76 «Консалтинговая компания Карцева «ВАЛРУС» Москва 38 983 31 053 25,5 77 «Профессиональный центр оценки и экспертиз» Москва 38 922 52 550 -25,9 78 «Финансы-Оценка-Консалтинг» Москва 38 207 37 956 0,7 79 «Центр развития инвестиций» Владивосток 37 776 30 930 22,1 80 «Ассоциация АЛКО» Тюмень 37 729 34 629 9 81 «Норматив» Москва 36 782 28 253 30,2 82 «Вэлью АРКА консалтинг» Санкт-Петербург 36 688 30 710 19,5 83 «Иола» Санкт-Петербург 36 592 24 114 51,7 84 «Союз Оценка Аналитика Консалтинг» Москва 34 820 4 705 640,1 85 «Московская служба экспертизы и оценки» Москва 33 673 35 684 -5,6 86 «Региональное управление оценки» Санкт-Петербург 32 792 19 375 69 87 «Сарона Групп» Челябинск 32 057 29 103 10,2 88 «Городской центр оценки» Санкт-Петербург 30 781 38 626 -20,3 89 «Сильвер Бридж Консалт» Санкт-Петербург 30 458 38 030 -19,9 90 «Прайс» Нефтеюганск 29 441 43 905 -32,9 91 «Петербургская оценочная компания» Санкт-Петербург 29 205 63 764 -54,2 92 «ФТТ Групп» Москва 28 041 54 848 -48,9 93 «Роосконсалтгруп» Москва 27 712 26 709 3,8 94 «Новосибирская оценочная компания» Новосибирск 27 240 24 375 11,8 95 «Корпорация оценщиков 888» Ростов-на-Дону 27 013 26 689 1,2 96 «Агентство Оценки» Барнаул 26 804 19 631 36,5 97 «Столичное агентство оценки и экспертизы» Москва 25 501 7 606 235,3 98 «Финансовый консалтинг и экспертиза» Воронеж 24 064 23 162 3,9 99 «Группа компаний «Декарт» Москва 24 052 20 469 17,5 100 «РостЭкспертОценка» Санкт-Петербург 23 085 16 941 36,3 101 «Независимая консалтинговая компания «СЭНК» Казань 21 290 30 887 -31,1 102 «Межотраслевой центр экспертизы и оценки «Гринэкспертиза» Москва 21 262 23 040 -7,7 103 «Агентство развития бизнеса «Титан» Москва 20 528 4 215 387 104 «НКФ» Казань 20 195 11 859 70,3 105 «Центр экспертиз» Москва 19 808 18 033 9,8 106 «Техническая экспертиза и оценка» Челябинск 19 513 15 308 27,5 107 «Компания «Оценочный Стандарт» Нижний Новгород 18 593 17 219 8 108 «Эксэл Партнерс» Москва 18 400 14 220 29,4 109 «РентКонтракт» Москва 16 824 12 929 30,1 110 «ЭлВиЭс Эксперт» Москва 11 951 16 371 -27 111 «КОНТИ» Москва 11 540 12 197 -5,4 112 «Городское бюро оценки» Москва 9 511 8 851 7,5 113 «КЦ «Представительство» Нижний Новгород 9 126 10 506 -13,1 114 «Реал Эксперт» Москва 8 234 5 273 56,2 115 «АДН Консалт — Международный центр оценки и финансовых консультаций» Москва 8 174 28 557 -71,4 116 «Оценка.Консалтинг.Аудит.» Ижевск 8 039 11 424 -29,6 117 «Первая московская оценочная компания» Москва 5 375 4 238 26,8 118 «Национальное экспертное бюро» Москва 4 800 3 260 47,2 Итого: 15 067 294 13 710 835 9,9 *Каждый участник рэнкинга представлен одним юридическим лицом. Полная версия рэнкингов и методика проекта доступны на сайте www.raex-rr.com.

«На состояние сектора оценочных услуг в первую очередь влияет экономическая активность и деловой климат в стране. При сокращении инвестиционной активности, соответственно, снижается спрос на ряд отдельных экспертиз и оценок. Снижение ключевой ставки ЦБ и, соответственно, стоимости рыночного фондирования до 11–13% позволит компаниям реализовать отложенный спрос и благоприятно повлияет на рынок оценки»,— делится мнением Кирилл Кулаков, первый заместитель генерального директора ЦНЭС.

Драйверами, подстегивающими динамику рынка, по мнению оценщиков, остаются и международные проекты: «Несмотря на уход иностранных инвесторов из России и снижение уровня входящих и исходящих иностранных инвестиций, мы продолжаем реализовывать международные проекты. За последние два года у нас были проекты в Индии, Боливии, Гонконге, Армении, Грузии, Вьетнаме, Венесуэле, Казахстане, Киргизской Республике, на Кипре и в других странах»,— утверждает Игорь Чуркин, партнер ФБК.

Бумажные души

По данным участников рэнкинга, наибольший объем выручки от оценочных услуг традиционно сосредоточен в сфере оценки бизнеса и ценных бумаг. Суммарные доходы от услуг этого направления составили в 2024 году 5,667 млрд руб., или 44 % от всей выручки по рэнкингу, увеличившись, по сопоставимым данным, на 22 %. Из всех участников рэнкинга в этом сегменте работает 111 компаний. По данным 92 из них, число отчетов в этом направлении оценки составило за год минимум 9102 штуки. Среди причин спроса на оценку бизнесов и определения рыночной стоимости ценных бумаг — процессы консолидации и сделки с активами, привлечение инвестиций и размещение капиталов.

«В прошлом году как продолжилась тенденция смены собственности с иностранных на отечественных владельцев, так и запустились механизмы по поддержке бизнеса в условиях высокой ставки, что требует наличия детально проработанных финансовых моделей. Значимыми трендами стали и подготовка компаний к размещению на IPO, и наметившаяся консолидация в промышленности»,— говорит Мария Лафер, партнер Б1, руководитель отдела оценки, моделирования и экономического анализа.

Оценка бизнеса и ценных бумаг № Оценочная организация Выручка по направлению за 2024 год (тыс. руб.) 1 «ФБК Консалтинг» 637 387 2 «Технологии Доверия — Консультирование» 455 634 3 «ЭсАрДжи-Консалтинг» 330 662 4 «ОКС ЛАБС» 320 014 5 «Пачоли Консалтинг» 288 126 6 «Евроэксперт» 275 024 7 «Российская оценка» 267 919 8 «НЭО Центр» 226 143 9 «Альтхаус Консалтинг» 203 042 10 «Стремление» 180 077 11 «Финансовые и бухгалтерские консультанты» 172 205 12 «Эверест Консалтинг» 150 167 13 «АБН-Консалт» 135 932 14 «Центр оценки «Аверс» 120 107 15 «ЛАИР» 111 666 16 «Институт проблем предпринимательства 102 382 17 «Центр Оценки собственности» 101 580 18 «Русаудит» 95 960 19 «КГ «ФЭО» 80 415 20 «Инвест Проект» 78 166 Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.

На фоне высоких процентных ставок участники отмечают привлекательность новых инструментов финансирования и структурирования сделок. «Наблюдается рост количества создаваемых закрытых паевых инвестиционных фондов, которые становятся более активными покупателями. Эти инструменты позволяют инвесторам сохранять большую закрытость структуры владения, защищаться от влияния санкций и оптимизировать налогообложение»,— рассказывает Игорь Чуркин.

«Спрос на оценку бизнеса возникает в процессе реструктуризаций холдинговых компаний и в рамках сделок купли-продажи. В краткосрочной перспективе мы ожидаем продолжения этих процессов, так как процесс трансформации российской экономики не завершен. Также мы участвовали в большом количестве проектов по оценке заблокированных из-за санкций российских и зарубежных акций»,— делится опытом Павел Лазарев, генеральный директор компании «ЛЛ-Консалт».

Участники рэнкинга также отмечают спрос на оценку заблокированных финансовых активов, в частности иностранных ценных бумаг. «Наиболее востребованные цели оценки: определение справедливой стоимости активов паевых инвестиционных фондов (ПИФов) для расчета стоимости чистых активов (СЧА), внесение заблокированных ценных бумаг в качестве вклада в уставный капитал, обращение в суд для определения размера ущерба, раздела имущества, определение налогооблагаемой базы, наследование. Данная оценка имеет свой срок жизни — пока не сняты санкции, а объем рынка ограничен», — поясняет Даниил Слуцкий, генеральный директор компании «Оценка Бизнеса и Консалтинг» (ОБИКС).

Сборы от ума

Схожими темпами растут доходы и от услуг оценки нематериальных активов и интеллектуальной собственности: суммарная выручка за 2024 год от таких проектов у участников рэнкинга составила 785,4 млн руб., увеличившись, по сопоставимым данным, на 22%. Согласно статистике рэнкинга, 83 его участника составили 1830 отчетов об оценке в этой области. Спрос на оценку «неосязаемых активов» стабильно поддерживается в том числе целями финансового учета и оптимизации налогообложения.

Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности № Оценочная организация Выручка по направлению за 2024 год (тыс. руб.) 1 «Единый Центр Оценки и Экспертизы» 81 500 2 «Альтхаус Консалтинг» 70 000 3 «АБН-Консалт» 61 676 4 «Эверест Консалтинг» 58 113 5 «Форпост Солюшнс» 47 388 6 «ИФРБ» 40 726 7 «Городской центр оценки и консалтинга» 38 865 8 «Инвест Проект» 26 720 9 «ЛАИР» 24 748 10 «Центр независимой экспертизы собственности» 24 200 11 «Свисс Аппрэйзал Раша энд СиАйЭс» 23 203 12 «Институт проблем предпринимательства 21 658 13 «Союз Оценка Аналитика Консалтинг» 18 591 14 «Бюро оценки бизнеса» 16 270 15 «Вэлью АРКА консалтинг» 15 170 16 «ФТТ Групп» 13 014 17 «Терра Докс Инвест» 12 909 18 «Консалтинговая группа «Высшие Стандарты Качества» 11 248 19 «Пачоли Консалтинг» 11 000 20 «КГ «ФЭО» 10 600 Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.

«В связи с введением ФСБУ 14/2022 новым на рынке интеллектуальной собственности является запрос на проведение теста на обесценение. Многие общества принимали активы на учет по затратам, но разработка не приносит ожидаемого дохода, поэтому возникает необходимость анализа и коррекции балансовой стоимости объектов. Кроме того, малый и средний бизнес продолжает пользоваться налоговой льготой при инвентаризации РИД (освобождение от уплаты налога на прибыль). Льгота действует до конца 2026 года»,— говорит Ксения Третьякова, управляющий партнер компании «Вэлью АРКА консалтинг».

Почти так же стремительно в 2024 году росла суммарная выручка участников рэнкинга от услуг оценки инвестиционных проектов: она достигла 764,3 млн руб., увеличившись, по сопоставимым данным, на 19%. Из всех участников рэнкинга в этом направлении работают 40 компаний, и, по их данным, за год было составлено не менее 761 отчета в этой области. Среди основных драйверов спроса в указанном секторе остается потребность субъектов в оценке рисков.

Оценка инвестиционных проектов № Оценочная организация Выручка по направлению за 2024 год (тыс. руб.) 1 «Комонвелс» 217 077 2 «Николиерс» 195 525 3 «Центр корпоративных решений» 42 670 4 «АК Консалтинг Груп» 39 120 5 «Терра Докс Инвест» 31 200 6 «Форпост Солюшнс» 28 260 7 «ОЗФ Групп» 17 900 8 «Консалтинговая группа «Высшие Стандарты Качества» 13 350 9 «КОНТИ» 11 540 10 «АБН-Консалт» 11 214 11 «ОКС ЛАБС» 9 950 12 «Апхилл» 9 088 13 «Бюро оценки бизнеса» 8 300 14 «КК «2Б Диалог» 7 734 15 «ЛЛ-Консалт» 7 185 16 «ФТТ Групп» 6 428 17 «Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка» 4 930 18 «Интеллектинвестсервис» 4 920 19 «Экспертное бюро оценки и консалтинга» 4 654 20 «Центр оценки «Петербургская недвижимость» 3 736 Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.

«Макроэкономическая и геополитическая ситуация последних полутора лет привела к повышению рисков инвестирования, удорожанию инвестиций и ужесточила конкуренцию за внутрироссийские источники финансирования. Эти факторы способствуют усилению требований к прозрачному и профессиональному обоснованию инвестиционной привлекательности проектов, что обусловливает необходимость привлечения оценщика как независимого эксперта»,— поясняет Юлия Белогорцева, директор департамента оценки «Бюро оценки бизнеса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

На том стоим

Менее впечатляюще, но все же рос другой глобальный сегмент — оценка недвижимого имущества. Совокупная выручка участников рэнкинга в этом направлении составила по итогам 2024 года 4,288 млрд руб. (33% от общей выручки по рэнкингу), увеличившись, по сопоставимым данным, на 10%. Из всех компаний нынешнего списка в данном сегменте работают 109 участников (по данным 90 из них, число отчетов в этом направлении оценки составило за год как минимум 183 157 штук).

Интерес к определению стоимости недвижимого имущества стабилен при сделках с государственным участием, при покупке и реализации активов, оптимизации затрат, а также привлечении финансирования.

Оценка недвижимого имущества № Оценочная организация Выручка по направлению за 2024 год (тыс. руб.) 1 «Центр оценки «Аверс» 215 481 2 «Мобильный оценщик» 208 460 3 «ЭсАрДжи-Консалтинг» 165 417 4 «Центр оценки «Петербургская недвижимость» 159 677 5 «Центр независимой экспертизы собственности» 159 380 6 «НЭО Центр» 153 929 7 «Авангард Оценочная компания» 148 575 8 «Технологии Доверия — Консультирование» 147 186 9 «Интеллектинвестсервис» 125 398 10 «Союзэкспертиза» ТПП РФ 122 385 11 «Евроэксперт» 118 206 12 «Оценочная компания «Юрдис» 113 675 13 «ЛАИР» 111 904 14 «Приволжский Центр Финансового консалтинга и оценки» 110 757 15 «Российская оценка» 109 570 16 РУКОН АФК (АФК-Аудит) 105 223 17 «ЛЛ-Консалт» 104 989 18 «Лабриум-Консалтинг» 102 716 19 «КонТраст» 93 314 20 «Русоценка» 65 162 Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.

Двигателями спроса на оценку недвижимого имущества выступают в том числе проекты комплексного развития территорий (КРТ) — недавно обретший законодательную форму инструмент обновления городской среды. По словам участников рэнкинга, объективность оценки здесь крайне важна, поскольку на основе отчетов оценщика составляется соглашение между правообладателем и государством.

«Оценка является неотъемлемой частью в проектах КРТ — речь идет о компенсациях за изымаемые здания, земельные участки, упущенную выгоду как у юридических лиц, так и у граждан. Мы предполагаем, что в среднесрочной перспективе потребность в оценке при реализации КРТ увеличится, поскольку в проработке находится 1521 территория»,— рассуждает Кирилл Кулаков.

В среднесрочной перспективе спрос на оценку недвижимого имущества может быть расширен и привычными потребностями заказчиков в оспаривании результатов государственной кадастровой оценки (ГКО). Если в 2026 году будет проведена новая ГКО земельных участков РФ, а в 2027 году — объектов капитального строительства, то затем в ближайшие два-три года возможен всплеск оценки для целей оспаривания ГКО.

Заметными темпами в 2024 году росла выручка участников рэнкинга от услуг оценки оборудования и транспортных средств: ее суммарный объем составил 719,5 млн руб., увеличившись, по сопоставимым данным, на 8%.

Оценка оборудования и транспортных средств № Оценочная организация Выручка по направлению за 2024 год (тыс. руб.) 1 «Единый Центр Оценки и Экспертизы» 92 826 2 «Русоценка» 43 257 3 «Институт проблем предпринимательства 33 471 4 «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз» 27 120 5 «Интеллектинвестсервис» 24 883 6 РУКОН АФК (АФК-Аудит) 20 060 7 «КонТраст» 19 150 8 «Центр независимой экспертизы собственности» 19 125 9 «Приволжский Центр Финансового консалтинга и оценки» 15 249 10 «Столичное агентство оценки и экспертизы» 15 200 11 «Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка» 15 112 12 «Экспертные решения» 14 884 13 «Лабриум-Консалтинг» 14 326 14 «Аудит-безопасность» 13 725 15 «Союзэкспертиза» ТПП РФ 13 383 16 «Профессиональный центр оценки и экспертиз» 13 238 17 «Роосконсалтгруп» 13 062 18 «Оценочная фирма «Спектр» 12 115 19 «Городской центр оценки» 11 985 20 «Элит-Оценка» 10 600 Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.

Востребованность оценки участники рэнкинга отмечают и для целей страхования. «Из-за санкций, трудностей с логистикой и курсовых колебаний активы сильно подорожали, и теперь их страхуют даже те, кто прежде пренебрегал этой опцией. В особенности крупный и средний бизнес, имеющий дорогостоящее оборудование. Также стабилен спрос среди компаний, оставшихся без иностранных акционеров: в наследство от зарубежного менеджмента им досталась развитая культура страхования, для целей которого они ежегодно пересматривают свои оценки имущества и активов»,— рассказывает Станислав Мудров, партнер практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании Neo.

На услугах оценки в целях МСФО и переоценки основных средств в 2024 году участники рэнкинга (63 компании из 118) заработали 599 млн руб.— по сопоставимым данным, это на 18% больше, чем годом ранее. Среди факторов спроса оценка для управленческих целей, подготовки отчетности по международным стандартам и в связи с активностью на внутренних и дружественных рынках капитала.

Оценочные группы: оценка бизнеса и ценных бумаг № Группа компаний Выручка по направлению за 2024 год (тыс. руб.) 1 «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (группа) 809 592 2 «Технологии Доверия» (TeДо) 455 634 3 SRG 330 662 4 «Евроэксперт» 318 833 5 «Пачоли» 288 126 6 «Российская оценка» (РО Групп) 285 573 7 «Консалтинговая Группа Лаир» 211 468 8 «Альтхаус Консалтинг» 203 143 9 «АБН-Консалт» 165 658 10 «Эверест Консалтинг» 150 167 Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.

Оценочные группы: оценка недвижимого имущества № Группа компаний Выручка по направлению за 2024 год (тыс. руб.) 1 SRG 688 945 2 «НКЦ «Эталонъ» 444 859 3 «Центр независимой экспертизы собственности» 159 380 4 «Консалтинговая Группа Лаир» 156 330 5 «Технологии Доверия» (TeДо) 147 186 6 «Евроэксперт» 137 006 7 «ЛЛ-Консалт» 131 700 8 РУКОН 125 922 9 «Союзэкспертиза» ТПП РФ 122 847 10 «Российская оценка» (РО Групп) 111 684 Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.

Оценочные группы: оценка оборудования и транспортных средств № Группа компаний Выручка по направлению за 2024 год (тыс. руб.) 1 «Центр независимой экспертизы собственности» 42 892 2 «НКЦ «Эталонъ» 40 810 3 РУКОН 32 175 4 «Союзэкспертиза» ТПП РФ 15 306 5 «Аудит-безопасность» 15 225 6 «АДН Консалт — Международный центр оценки и финансовых консультаций» 12 150 7 «Русская Служба Оценки» 11 106 8 «НКФ» 8 267 9 «ЛЛ-Консалт» 8 051 10 «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (группа) 5 885 Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.

Крупнейшие оценочные организации Центрального федерального округа (г. Москва) № Оценочная организация Выручка от оценочной деятельности за 2024 год (тыс. руб.) 1 «Б1 — Консалт» 1 470 690 2 «ФБК Консалтинг» 648 629 3 «Технологии Доверия — Консультирование» 602 820 4 «Кэпт» 535 280 5 «ЭсАрДжи-Консалтинг» 496 079 6 «Евроэксперт» 401 540 7 «НЭО Центр» 380 072 8 «Российская оценка» 377 489 9 «Комонвелс» 364 564 10 «ОКС ЛАБС» 356 359 11 «Эверест Консалтинг» 318 328 12 «Пачоли Консалтинг» 300 451 13 «Центр независимой экспертизы собственности» 286 700 14 «Альтхаус Консалтинг» 273 042 15 «Николиерс» 262 834 16 «Кор Экс Пи» 239 361 17 «АБН-Консалт» 238 643 18 «Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка» 230 361 19 «Мобильный оценщик» 213 575 20 «ЛЛ-Консалт» 204 225 *Представлены первые 20 компаний; полная версия рэнкинга доступна на сайте www.raex-rr.com. Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.

Крупнейшие оценочные организации Северо-Западного федерального округа (г. Санкт-Петербург) № Оценочная организация Выручка от оценочной деятельности за 2024 год (тыс. руб.) 1 «Центр оценки «Аверс» 350 283 2 «ЛАИР» 252 286 3 «Центр оценки «Петербургская недвижимость» 237 644 4 «Лабриум-Консалтинг» 232 575 5 «Институт проблем предпринимательства 196 888 6 РУКОН АФК (АФК-Аудит) 179 226 7 «Авангард Оценочная компания» 151 096 8 «Экспертные решения» 69 000 9 «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз» 63 020 10 «Управляющая компания «Магистр» 57 131 11 «Вэлью АРКА консалтинг» 36 688 12 «Иола» 36 592 13 «Региональное управление оценки» 32 752 14 «Городской центр оценки» 30 781 15 «Сильвер Бридж Консалт» 30 458 16 «Петербургская оценочная компания» 29 205 17 «РостЭкспертОценка» 23 085 Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.

Крупнейшие оценочные организации Приволжского федерального округа № Оценочная организация Местоположение центрального офиса Выручка от оценочной деятельности за 2024 год (тыс. руб.) 1 «Приволжский Центр Финансового консалтинга и оценки» Нижний Новгород 158 012 2 «КонТраст» Казань 134 048 3 «Аудит-безопасность» Уфа 50 286 4 «Многопрофильный деловой центр» Ульяновск 43 280 5 «Экспертный центр «Норматив» Нижний Новгород 39 661 6 «Независимая консалтинговая компания «СЭНК» Казань 21 290 7 «НКФ» Казань 20 195 8 «Компания «Оценочный Стандарт» Нижний Новгород 18 593 9 «КЦ «Представительство» Нижний Новгород 9 126 10 «Оценка.Консалтинг.Аудит.» Ижевск 8 039 Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.

Переоценка основных средств (в том числе в целях МСФО) № Оценочная организация Выручка по направлению за 2024 год (тыс. руб.) 1 «Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка» 112 624 2 «Эверест Консалтинг» 110 048 3 «Русаудит» 49 600 4 «Центр независимой экспертизы собственности» 34 000 5 «Сарона Групп» 23 854 6 «Сильвер Бридж Консалт» 22 378 7 «РостЭкспертОценка» 21 365 8 «Свисс Аппрэйзал Раша энд СиАйЭс» 15 398 9 «КГ «ФЭО» 15 250 10 «Форпост Солюшнс» 15 182 11 «КК «2Б Диалог» 14 400 12 «Консалтинговая группа «Высшие Стандарты Качества» 14 100 13 «Финансы-Оценка-Консалтинг» 13 670 14 «Русская Служба Оценки» 12 324 15 «Комонвелс» 10 438 16 «Аудиторская компания «Деловой Профиль» 9 831 17 «Бюро оценки бизнеса» 9 520 18 «Центр оценки «Аверс» 7 834 19 «ЛЛ-Консалт» 6 770 20 «Агентство Оценки» 6 641 Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.

Оценочные группы: оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности № Группа компаний Выручка по направлению за 2024 год (тыс. руб.) 1 «АБН-Консалт» 74 377 2 «Альтхаус Консалтинг» 70 000 3 «Эверест Консалтинг» 63 865 4 «Консалтинговая Группа Лаир» 38 350 5 «Центр независимой экспертизы собственности» 34 000 6 «Российская оценка» (РО Групп) 32 715 7 «Пачоли» 15 435 8 «Вэлью АРКА консалтинг» 15 170 9 «Терра Докс Инвест» 12 060 10 «2Б Диалог» 11 320 Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.