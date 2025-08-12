Количество регистраций новых автомобилей в Петербурге в июле упало на 15% к году

По итогам июля текущего года в Петербурге было поставлено на учет 6123 новых легковых и легких коммерческих автомобиля. Данный показатель на 15% меньше результата за аналогичный месяц 2025 года, сообщили в аналитическом центре «Автомаркетолог».

Согласно наблюдениям экспертов Telegram-канала AutoRun SPb, результат июля по объему регистраций на первичном рынке оказался лучшим в городе за последние девять месяцев. Более высокие цифры в последний раз были зафиксированы в октябре прошлого года — 8579.

В общей сложности за семь месяцев этого года в Петербурге зарегистрировано 33 279 новых автомобилей — на 26% меньше аналогичного периода 2024-го.

Лидером петербургского авторынка по итогам января-июля стал китайский бренд Haval — 5035 новых зарегистрированных авто. После первой половины года эта марка отставала от Lada, однако обошла ее в июле (показатель Lada за семь месяцев — 4995). Остальные позиции в топ-5 остались без изменений: Chery, Geely и Changan.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в топ наиболее востребованных автомобилей в Петербурге в июле вошли модели «АвтоВАЗ» и четыре китайских бренда.

Андрей Цедрик