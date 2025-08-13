В Югре проверят администраторов группы из-за оскорблений участников СВО

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки информации об оскорблениях участников специальной военной операции (СВО) в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра), передает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно информации из соцсетей, администраторы одного из интернет-сообществ Нефтеюганска, среди которых есть несовершеннолетние, якобы за деньги выкладывают сведения, направленные на унижение чести и достоинства военнослужащих СВО, а также другие запрещенные материалы. Обращения граждан в компетентные органы остались без ответа.

Ранее Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал виновной блогера Валентину Когут в дискредитации вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. На своем YouTube-канале она опубликовала четыре видео, в которых дискредитировалось использование ВС РФ на СВО.

Ирина Пичурина