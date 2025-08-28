«Превращаем экспертизу в результат»

В этом году ФБК празднует 35-летие. О главном ресурсе компании, который позволил ей состояться и вырасти, о том, какой путь пройден и какие задачи ставит перед собой ФБК на будущее, рассказал председатель ее совета директоров Сергей Шапигузов.

— Нынешний год для ФБК юбилейный. Расскажите, как менялась компания за эти 35 лет?

— История компании ФБК — это три ключевых этапа развития, каждый из которых отражал не только рост масштабов бизнеса, но и эволюцию структуры, культуры и амбиций компании.

Первые несколько лет компания, как и большинство в начале 1990-х, существовала в формате «маленького бутика» — это был этап становления, когда все держалось на энтузиазме основателей и небольшой команды, а клиентская база формировалась за счет персонального подхода и узкой специализации. То время — эпоха предпринимательской смелости: формирующийся рынок открывал возможности для тех, кто действовал быстро и решительно.

На втором этапе развития ФБК сохранила свою основу, но вывела ее на принципиально иной уровень — масштабируемого бизнеса. Этот период был важен для формирования корпоративных ценностей.

Третий этап развития предполагает постепенное внедрение корпоративной модели управления, сочетая ее с проверенными временем элементами партнерского подхода. Новая иерархическая система была создана для управления усложняющейся бизнес-структурой, сохранив при этом ключевые преимущества первых двух этапов (моделей): четкость корпоративного управления и гибкость партнерских отношений. Такой переход стал естественным ответом на новые масштабы бизнеса.

Каждый из этапов был необходим — от «бутика» с его предпринимательской гибкостью до корпоративной зрелости, превратившей национальный бизнес в сильный узнаваемый федеральный бренд, способный удерживать лидерство в условиях высокой конкуренции.

— Что бы вы могли назвать главным ресурсом компании, который позволил ФБК состояться и вырасти?

— Ключевым конкурентным преимуществом компании ФБК, определившим ее успех на всех этапах развития, является команда. Именно долгосрочные отношения с сотрудниками (а многие работают если не с момента основания компании, то по 20–30 лет) сформировали ту уникальную среду, где профессиональный рост переплетается с корпоративной лояльностью, а традиции стали платформой для инноваций.

35 лет опыта и лидерства на рынке — это прежде всего глубинная экспертиза, которую мы превращаем в результат. Вместе со страной мы прошли череду экономических трансформаций, и каждое преобразование для нас стало возможностью отточить профессиональное мастерство. Когда консультант понимает не только текущие нормы, но и их эволюцию, это дает не просто анализ, а стратегическое видение будущего, основанное на логике изменений и проверенных решениях.

Основным механизмом развития компании является непрерывное обновление кадрового потенциала за счет прихода новых специалистов, и опытных, и совсем молодых. Они приносят свои знания и свое видение новейших бизнес-процессов. Таким образом постоянный приток новых идей бережно интегрируется в существующую систему, обогащая коллективный интеллектуальный капитал.

— Как вы оцениваете результаты деятельности ФБК в 2024 году и в первом полугодии 2025-го?

— Деятельность компании ФБК за отчетный период демонстрирует устойчивую положительную динамику, о чем свидетельствуют в том числе и позиции в профессиональных рейтингах, где мы на протяжении многих лет среди лидеров отрасли. Однако, несмотря на признание со стороны рынка и клиентов, мы всегда ставили перед собой амбициозные задачи по масштабированию бизнеса и усилению конкурентных преимуществ. И продолжаем это делать.

За последние годы бренд компании ФБК превратился из просто узнаваемого в мощный бизнес-инструмент. Сегодня он не только укрепляет репутацию компании, но и создает новые возможности для всех направлений нашего бизнеса.

— В каких отраслях вы наблюдаете сейчас новые точки роста, а в каких, наоборот, стагнацию?

— Текущие экономические условия, включая геополитические изменения и высокую ключевую ставку, хотя тренд на ее снижение уже наметился, создали сложную, но не лишенную перспектив среду для бизнеса.

Мы наблюдаем, как эти факторы по-разному влияют на отрасли: одни сектора демонстрируют устойчивость и потенциал роста, другие — временно замедляют развитие. Наша экспертиза позволяет клиентам практически всех отраслей российской экономики адаптироваться к этим вызовам, используя их как возможность для укрепления позиций и подготовки к будущему рыночному подъему.

— Вы работаете с крупнейшими клиентами. С какими запросами в сфере консалтинга и оценки они обращаются сегодня и есть ли изменения по сравнению с прошлым годом?

— В текущих условиях клиенты все чаще обращаются за услугами, связанными с реструктуризацией бизнеса и долгов, налоговым консалтингом и сопровождением экономических споров. Если в прошлом году преобладали запросы на оценку активов для сделок M&A, то сегодня акцент сместился на защиту активов, оптимизацию операционной деятельности и разрешение конфликтов. Но мы рассматриваем эту ситуацию как временную и, опираясь на глубокое понимание экономических циклов, готовимся к новому этапу роста.

При этом сохраняется устойчивый спрос на строительный консалтинг и сопутствующие услуги по адаптации бизнеса к новым условиям, что связано с переориентацией экономики на новые рынки и логистические цепочки. Ожидаем, что по мере снижения ключевой ставки постепенно вернется интерес к сделкам M&A. В краткосрочной перспективе приоритетами остаются устойчивость бизнес-моделей и минимизация рисков.

По-прежнему востребована экспертиза по международному арбитражу, где необходима комплексная оценка убытков и упущенной выгоды по договорам, заключенным до 2022 года. Кроме того, это направление услуг имеет существенный потенциал роста по процессам, начатым после 2022 года.

Рост спроса на альтернативные инструменты финансирования сопровождается увеличением потребности в комплексном сопровождении таких сделок: от оценки и налогового структурирования до полной юридической проверки. Мы специализируемся на разработке индивидуальных схем, сочетающих защиту активов с оптимизацией фискальной нагрузки. Особое внимание уделяем кросс-граничным сделкам в юрисдикциях ЕАЭС и Азии, где требуется одновременный учет российского и международного регулирования.

— Как за год изменилось использование в вашей работе искусственного интеллекта и автоматизации процессов, например для подготовки отчетов и анализа данных?

— Искусственный интеллект (ИИ) стал мощным помощником для выполнения рутинных задач: от подготовки стандартных документов, предложений, обобщений до сравнения версий документов и анализа больших данных, позволив сотрудникам переключиться на решение более сложных задач, оценку процессов и результатов исследований.

Парадокс технологического прогресса проявляется в том, что автоматизация, повышая, с одной стороны, производительность труда, одновременно ужесточает требования к квалификации специалистов. ИИ не просто выполняет задачи — он требует постоянного контроля, корректировки и осмысленного управления со стороны человека. Профессиональная ответственность сотрудников возрастает, что предполагает более серьезную интеллектуальную подготовку по сравнению с прежними подходами. Однако, на мой взгляд, человек всегда первичен и останется в центре создаваемого им мира. По мере развития технологий требования к интеллектуальному капиталу сотрудников будут расти, но приоритет человеческого фактора неизменен.

— Какова ближайшая стратегия развития ФБК в целом и направлений консалтинга и оценки в частности?

— Конкурентное преимущество компании ФБК основано на комплексном подходе, объединяющем нашу экспертизу в области аудита, консалтинга, налогов, права, оценки, аутсорсинга, ИТ-аудита и кибербезопасности. Мы создаем интегрированные решения на стыке этих направлений, предоставляя клиентам согласованные рекомендации по всем аспектам бизнеса. Поэтому стратегия развития нашего бизнеса направлена на укрепление позиций компании как ведущего мультидисциплинарного консультанта, способного решать любые задачи на самом высоком уровне.

В настоящее время мы фокусируемся на углублении экспертизы в ключевых направлениях, внедрении цифровых решений и построении долгосрочных партнерских отношений, где ценность для клиента выходит за рамки разовых консультаций. Основой для построения долгосрочных качественных отношений с клиентами является доверие, которое базируется на профессионализме специалистов, подтвержденном рейтингами, и, как я уже сказал, силе бренда. Хотя некоторые проекты могут быть достаточно короткими, клиенты вновь и вновь обращаются к нам с проблемами и задачами, что в итоге формирует длительное сотрудничество.

Во всех направлениях деятельности, включая консалтинг, мы используем систему упреждающего управления рисками. Наши специалисты не только анализируют текущее состояние бизнеса клиента, но и разрабатывают механизмы раннего обнаружения уязвимостей в бизнес-моделях и финансовых структурах. Этот превентивный метод позволяет не просто реагировать на изменения, а заранее адаптировать бизнес-процессы к предстоящим изменениям законодательства, минимизируя потенциальные риски и издержки.

