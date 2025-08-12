В Железногорске после дождей затопило дачные поселки

Месячная норма осадков, выпавшая в Железногорске Красноярского края 10 августа, значительно повысило уровень воды в реках Кантат и Тартатка. Городские водохранилища оказались переполненными, сообщил мэр Дмитрий Чернятин.

«Для ликвидации последствий привлечены войсковые части, расположенные в ЗАТО Железногорск, на месте работают сотрудники специального управления ФПС №2 МЧС России, задействована техника, личный состав, специалисты активно взаимодействуют с муниципальными службами города»,— рассказал он о принятых мерах.

По данным господина Чернятина, такая ситуация сложилась в городе лишь второй раз за всю историю метеонаблюдений, первый — в 1980 году. Мэр отметил, что угрозы населению нет, а гидротехнические сооружения исправно работают.

«Получаю десятки звонков и сообщений по поводу чрезвычайной ситуации в Железногорске: вышедшие из берегов малые реки затопили десятки садовых товариществ, сотни участков оказались под водой, пострадало имущество граждан, уничтожен урожай»,— сообщил, в свою очередь, депутат законодательного собрания Алексей Кулеш. По данным специального управления ФПС №2, сотрудники службы утром 12 августа вынесли из затопленного дома одного из садовых товариществ двух пожилых женщин.

Железногорск с населением около 80 тыс. человек расположен на берегу реки Кантат (приток Енисея). В центре города находится Кантатское водохранилище. Имеет статус ЗАТО.

Валерий Лавский