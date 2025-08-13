Музейный комплекс Верхней Пышмы представит «аэроперрон» с самолетами
В Верхней Пышме (Свердловской области) музейный комплекс гражданской и военной техники 13 августа откроет «аэроперрон», на котором будут представлены самолеты, передает «Интерфакс».
Самолет Ан-72
Фото: Сергей Александров, Коммерсантъ
На «аэроперроне» соберут главные отечественные пассажирские самолеты второй половины ХХ века. Среди них — ближнемагистральный Ил-14 и самолет Ту-134. Впервые будут представлены турбовинтовой Ан-24, многоцелевой Ан-72, трехдвигательный турбореактивный пассажирский самолет третьего класса Як-40.
Ранее музейный комплекс гражданской и военной техники в Верхней Пышме представил автомобиль, на котором путешествовали Сергей Есенин и Айседора Дункан. Его показали в Екатеринбурге в рамках просветительского проекта «Сергей Есенин как представитель поэзии Серебряного века», посвященного 130-летию со дня рождения поэта.