Музейный комплекс Верхней Пышмы представит «аэроперрон» с самолетами

В Верхней Пышме (Свердловской области) музейный комплекс гражданской и военной техники 13 августа откроет «аэроперрон», на котором будут представлены самолеты, передает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самолет Ан-72

Фото: Сергей Александров, Коммерсантъ Самолет Ан-72

Фото: Сергей Александров, Коммерсантъ

На «аэроперроне» соберут главные отечественные пассажирские самолеты второй половины ХХ века. Среди них — ближнемагистральный Ил-14 и самолет Ту-134. Впервые будут представлены турбовинтовой Ан-24, многоцелевой Ан-72, трехдвигательный турбореактивный пассажирский самолет третьего класса Як-40.

Ранее музейный комплекс гражданской и военной техники в Верхней Пышме представил автомобиль, на котором путешествовали Сергей Есенин и Айседора Дункан. Его показали в Екатеринбурге в рамках просветительского проекта «Сергей Есенин как представитель поэзии Серебряного века», посвященного 130-летию со дня рождения поэта.

Ирина Пичурина