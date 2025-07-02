В «Главном проспекте» открыли проект, посвященный 130-летию Сергея Есенина

В Международном центре искусств «Главный проспект» в Екатеринбурге открылся просветительский проект «Сергей Есенин как представитель поэзии Серебряного века», посвященный 130-летию со дня рождения поэта. Он предусматривает выставки, чтения стихов, иммерсивный спектакль лекции, перфомансы, мастер-классы, связанные с есенинской тематикой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставка «Сергей Есенин как представитель поэзии Серебряного века» в Международном центре искусств «Главный проспект» Фото: Дарья Лемешко Выставка «Сергей Есенин как представитель поэзии Серебряного века» в Международном центре искусств «Главный проспект» Фото: Дарья Лемешко Выставка «Сергей Есенин как представитель поэзии Серебряного века» в Международном центре искусств «Главный проспект» Фото: Дарья Лемешко Выставка «Сергей Есенин как представитель поэзии Серебряного века» в Международном центре искусств «Главный проспект» Фото: Дарья Лемешко Следующая фотография 1 / 4 Выставка «Сергей Есенин как представитель поэзии Серебряного века» в Международном центре искусств «Главный проспект» Фото: Дарья Лемешко Выставка «Сергей Есенин как представитель поэзии Серебряного века» в Международном центре искусств «Главный проспект» Фото: Дарья Лемешко Выставка «Сергей Есенин как представитель поэзии Серебряного века» в Международном центре искусств «Главный проспект» Фото: Дарья Лемешко Выставка «Сергей Есенин как представитель поэзии Серебряного века» в Международном центре искусств «Главный проспект» Фото: Дарья Лемешко

В открывшейся выставке представлено около 300 экслибрисов современных художников из России и других стран. В рамках проекта прошел конкурс экслибрисов, в котором приняли участие 152 художника из 29 регионов России и таких стран, как Аргентина, Белоруссия, Италия, Казахстан, Китай, Турция, ОАЭ. В номинации, посвященной 130-летию со дня рождения Сергея Есенина, первое место заняла Ирина Козуб из Санкт-Петербурга.

Выставка дополнена редкими советскими экслибрисами, посвященными Сергею Есенину, а также предметами, отражающими быт эпохи поэта. На ней представлены миниатюрные книги, в том числе один экземпляр размером 1,5 на 1,2 см.

Музейный комплекс гражданской и военной техники в Верхней Пышме предоставил автомобиль — из тех, на котором путешествовали Сергей Есенин и Айседора Дункан. Актеры его будут использовать для перформанса, а художники-портретисты в режиме реального времени будут рисовать портреты Есенина и Дункан.

Прямо на выставке Новоуральский театр музыки, драмы и комедии покажет камерный спектакль «Сергей и Сеня. Возвращение». Осенью планируется пленэр в конно-спортивном комплексе «Дубрава»: художники будут изображать «Есенинскую Русь».

Выставки будет работать по 31 октября.

Дарья Лемешко