Минвостокразвития предложило объявить 2026 год Годом Арктики

Министерство развития Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) поддержало инициативу студенческого экспедиционного корпуса «Команда Арктики» (РТУ МИРЭА) о проведении в 2026 году Года Арктики. Соответствующее письмо за подписью замминистра Гаджимагомеда Гусейнова направлено в аппарат правительства, подтвердили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства.

Инициатива призвана укрепить позиции России как «мощной арктической державы» и обеспечить «единство и целостность российской Арктики». Здесь сосредоточены «значительные» запасы ресурсов: добывается 86% газа и 21% нефти. «Освоение арктического пространства кардинально усилит ее позицию как ключевого поставщика сырьевых и энергетических ресурсов»,— отметил в письме Гусейнов.

К письму приложен проект указа президента. В случае его подписания правительству поручат сформировать оргкомитет, утвердить план мероприятий и их финансирование.