Цены на энергетический уголь в Китае подскочили из-за жары и ливней

До уровня мартовского пика поднялись цены на уголь для электростанций в Китае, сообщает агентсво Bloomberg со ссылкой на China Coal Resource. Причиной скачка называют ливни в районах добычи, снижающие производительность, а также изнуряющая жара в городах, где активно используют кондиционеры.

Как сообщается, спотовые цены в порту Циньхуандао (основная угольная перевалка в Китае) выросли на этой неделе до 678 юаней ($94) за тонну, что является самым высоким показателем с 17 марта. Это на 11% превосходит июньский четырехлетний минимум, который был достигнут после рекорда добычи в первой половине года.

Агентство отмечает, что сезонное повышение цен может быть «полезным для правительства КНР, которое стремится обуздать дефляционное давление в экономике». По оценкам аналитиков, многое в ценообразовании будет зависеть от того, готов ли Пекин к более жестким реформам в сфере предложения, таким, например, как сокращение производственных мощностей госкомпаний.

В июле в Европе выросли спрос и цены на электроэнергию из-за жары. Скачок за неделю составил 4%.

Эрнест Филипповский, Хабаровск