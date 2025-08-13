Перенесенный в Москву фестиваль Signal сократили до двух дней

Перенесенный в Москву фестиваль современной музыки, архитектуры и искусства Signal сократили до трех дней, сообщили организаторы в Telegram-канале. Фестиваль пройдет с 15 по 17 августа вместо ранее заявленных пяти дней — с 14 по 18 августа.

«80% программы, включая основные хайлайты музыкальной части и арт-объекты — сохранены»,— сообщили организаторы Signal.

Обновленный формат фестиваля состоит из серии городских событий, распределенных по заведениям в разных частях Москвы. Между главными точками будут курсировать шаттлы.

О переносе фестиваля из арт-парка Никола-Ленивца в Москву организаторы сообщили 8 августа. Причиной стал отказ ведомств, отвечающих за безопасность, согласовывать мероприятие.