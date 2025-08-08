Организаторы объявили об отмене фестиваля Signal в Никола-Ленивце

Фестиваль современной музыки, архитектуры и искусства Signal, который был запланирован на 14-18 августа на территории арт-парка Никола-Ленивец в Калужской области, отменен. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Фото: @signal.live Кадр из презентации фестиваля Signal

«Сегодня, 8 августа, администрация сельского поселения уведомила о нецелесообразности проведения фестиваля. Официального запрета так и не поступило, однако в сложившихся условиях реализация проекта в Никола-Ленивце стала невозможной»,— заявили организаторы.

В сообщении говорится, что фестиваль будет «перенесен в Москву, где пройдет в тот же уикенд на нескольких городских площадках». Организаторы пообещали представить подробности позже. «Если вы с нами — не сдавайте билет. Он дает доступ к серии городских событий в Москве или останется действительным на Signal 2026»,— отмечается в сообщении.

4 августа глава администрации Дзержинского района Калужской области Егор Вирков сообщил, что в начале апреля организаторов предупредили, что фестиваль не сможет состояться, поскольку ведомства, отвечающие за безопасность, отказывают согласовывать мероприятие. На следующий день губернатор Калужской области Владимир Шапша заявил, что фестиваль отменен, поскольку «с учетом текущей ситуации» невозможно обеспечить безопасность посетителей.

«Все необходимые уведомления были поданы дирекцией фестиваля в срок. Затем мы получили предварительное согласование от администрации сельского поселения, а также ряд рекомендаций по обеспечению безопасности. В последние месяцы мы вели диалог с региональными властями и профильными службами, поэтапно выполняя предъявляемые требования. До сегодняшнего дня вели работы по подготовке, строили объекты и сцены»,— описали организаторы работу по согласованию фестиваля.

В анонсах сообщалось, что на фестивале будет представлено восемь сцен. За четыре дня ожидались выступления более 300 артистов. По оценкам организаторов, мероприятие планировали посетить до 20 тыс. человек. На сайте мероприятия до сих пор можно купить билеты: на одного человека на все четыре дня — 13,9 тыс. руб. Основатель Signal — промоутер Сергей Фадеев. Впервые в Никола-Ленивце фестиваль состоялся в 2017 году.