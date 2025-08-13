Дмитриев заявил о необходимости «исправить ошибки Джо Байдена»

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о необходимости исправить ошибки экс-президента США Джо Байдена, комментируя призывы номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

«Миру нужны мир и безопасность. Ошибки Байдена необходимо исправить»,— написал он в соцсети Х. Пост стал ответом на публикацию в официальном аккаунте Белого дома, в которой господина Трампа называют «президентом мира».

В публикации также приводится список мировых лидеров, которые призвали номинировать Дональда Трампа на Нобелевскую премию. Среди них — премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, правительство Пакистана и премьер-министр Камбоджи Хун Манет.