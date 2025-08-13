ИП из Владивостока оштрафована на 500 тыс. руб. за срыв поездок детей в Китай

Индивидуальный предприниматель в Приморском крае за нарушение законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей (ст. 14.65 КоАП РФ) оштрафована на 500 тыс. руб., сообщила прокуратура региона.

В конце марта текущего года, во время весенних каникул, индивидуальный предприниматель из Владивостока Аблеева, несмотря на заключенные договоры об оказании услуг, не обеспечила выезд групп школьников из Хабаровского и Камчатского краев, Магаданской и Сахалинской областей в Китай. Как пояснила прокуратура, женщина не смогла исполнить условия договоров «ввиду отсутствия денежных средств». «В результате почти 100 детей и их законные представители не покинули страну из-за отсутствия приобретенных для них путевок»,— констатирует надзор.

По данным минтуризма региона, «организатором поездки почти для 160 детей младшего и среднего школьного возраста» выступал «индивидуальный предприниматель». Однако он не является туроператором. «И заниматься организацией туров в Китай по межправительственному соглашению между КНР и РФ, формируя безвизовые группы по спискам, этот предприниматель также не имеет права»,— поясняли в ведомстве.

По материалам прокурорской проверки также возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг ненадлежащего качества).

Алексей Чернышев, Владивосток