Орбан: Венгрия могла бы развалить Украину за день

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия могла бы «развалить Украину за один день», прекратив поставки газа и электроэнергии в страну. Об этом он рассказал в интервью Patriota.

«Украина получает из Венгрии значительную часть электроэнергии и газа. Если случится авария, упадет несколько столбов или порвется пара проводов, Украина встанет»,— сказал он.

По словам господина Орбана, в Киеве понимают, что Будапешт не заинтересован в подрыве безопасности Украины, поскольку «разваливающаяся Украина на границе» представляла бы угрозу для самой Венгрии.

Ранее премьер-министр отказался присоединиться к заявлению руководителей стран Евросоюза, в котором они обязались продолжать поддержку Киева. Тогда он объяснил свой отказ тем, что ЕС не приглашен на встречу президентов России и США.