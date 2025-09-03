Сегодня день рождения у генерального директора «МТС Медиа» Софьи Митрофановой

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Софья Митрофанова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ее поздравляет генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский:

— Дорогая Софья! В медиасфере нужно многое успевать — анализировать, планировать, руководить огромными командами и чувствовать, что нужно зрителю. Вы — редкий человек, которому удается совмещать в себе все: умение руководить большой экосистемой, развивать онлайн-платформы, находить и поддерживать талантливых людей и талантливые проекты, уделять внимание большим идеям и мельчайшим деталям. Поздравляю и желаю сохранять в себе это редкое и хрупкое сочетание красоты, ума, профессионализма и чутья момента. И не терять вдохновения и творческого азарта — а мы будем, как обычно, радоваться Вашим новым проектам!

