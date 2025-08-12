Хуситы заявили об ударах по Израилю шестью беспилотниками

Йеменские хуситы запустили шесть БПЛА четыре объекта на территории Израиля. По словам представителя мятежников Яхьи Сариа, все дроны «успешно достигли своих целей». Об этом сообщил принадлежащий движению «Ансар Аллах» телеканал Al Masirah.

Господин Сариа заявил, что атаки были направлены на важные объекты в районах Хайфы, Негева, Умм-эр-Рашраша и Беэр-Шевы.

Во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что военно-воздушные силы перехватили беспилотник, запущенный с территории Йемена. Сирены воздушной тревоги, согласно протоколу, не были активированы.