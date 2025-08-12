Черная красно-белая полоса

В матче второго тура группового этапа FONBET Кубка России среди клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» проиграл «Динамо» (Махачкала) в серии пенальти. Таким образом, в шести официальных матчах нынешнего сезона на счету красно-белых лишь две победы. Кризис, в который они угодили, углубляется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

На домашнюю кубковую встречу с махачкалинским «Динамо» московский «Спартак» выходил три дня спустя после болезненного поражения от «Локомотива» в четвертом туре чемпионата. Причем поскольку главный тренер спартаковцев Деян Станкович продолжает отбывать трехматчевую дисквалификацию в Кубке России, непосредственное управление командой во время игры осуществлял его помощник Ненад Сакич.

В составе москвичей произошла ротация, характерная для кубковых матчей. Александра Максименко в воротах сменил Илья Помазун, а в общей сложности с первых минут на поле вышли сразу девять россиян (для сравнения: в основном составе в матче с «Локомотивом» их было всего трое). Нельзя сказать, что в действиях хозяев поля просматривалось отсутствие старания. Однако в первом тайме гости не только успешно отражали все их наскоки, но и создали два голевых момента, в которых «Спартак» выручили сначала Помазун, отразивший мяч после удара головой Сердера Сердерова, а затем защитник Гузиев, вовремя подстраховавший своего вратаря, когда к взятию чужих ворот был близок Мохамед Аззи.

После перерыва у «Спартака» реальный шанс отличиться имел Даниил Зорин, чуть-чуть не успевший к острой передаче Антона Заболотного, а самые интересные события произошли в конце встречи.

Сначала за явный фол, допущенный вышедшим на замену Пабло Солари на Темиркане Сундукове в ворота хозяев был назначен пенальти, реализованный Гамидом Агаларовым. А уже в компенсированное время после навеса Зорина ударом головой Руслан Литвинов сделал счет ничейным — 1:1.

В итоге обладатель двух очков определялся в серии пенальти. Первым в ней отличился Помазун, которому на этот раз удалось отразить удар Агаларова. Но настоящим героем концовки стал вратарь «Динамо» Давид Волк. Он отбил третий и пятый одиннадцатиметровые спартаковцев, которые исполняли соответственно Зорин и Роман Зобнин. Таким образом, гости выиграли серию со счетом 4:3 и после двух туров набрали 5 очков, на один балл опережая «Спартак». К субботней встрече пятого тура чемпионата с «Зенитом» москвичи подходят с двумя победами в шести официальных матчах, сыгранных в нынешнем сезоне. Ну а вторая игра кубкового второго тура в группе С между «Нижним Новгородом» и «Ростовом», которые в этом турнире пока очков не имеют, состоится в четверг.

Евгений Федяков