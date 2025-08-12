Силы ПВО сбили 26 БПЛА за два часа

С 20:40 до 22:30 мск 12 августа средства ПВО уничтожили 26 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны.

Согласно сообщению оборонного ведомства, 12 БПЛА было сбито над территорией Брянской области, 9 — над Курской областью, еще 3 — над Белгородской областью, а также по одному БПЛА над Воронежской и Орловской областями.

За прошлую ночь — на 12 августа — над российскими регионами был уничтожен 31 дрон. По пять БПЛА сбили над Брянской и Калужской областями, четыре — над Крымом.